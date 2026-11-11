Schnarchen und nächtliches Sägen bringen Paare im Urlaub in Konflikt. Das Wiener Fachlabor Orthos gibt Tipps, wie man Schlafprobleme vermeidet und die Urlaubskasse schützt.

Was für viele Paare in der Winterzeit als romantische Auszeit gedacht ist, kann durch nächtliches Sägen und ständiges Schnarchen schnell zu einer Quelle von Konflikten werden. Laut dem Wien er Fachlabor Orthos fühlen sich fast jeder Zweite während des Urlaubs dadurch gestört, was zu Müdigkeit, Gereiztheit und letztlich belasteten Beziehungen führt.

Schnarchen und nächtliches Sägen: Die Mechanik des Schlafrausches

Inchecken, am Tag spaßig die Berge erklimmen und abends im Wellnessbereich entspannen - das klingt ideal. Doch sobald der Partner laut schnarcht oder schnellt ein nächtliches Sägen die Ruhe ruiniert, fällt die Nachtruhe. Das bedingt eine ständige Unterbrechung des Schlafrhythmus, sodass die betroffenen Personen erschöpft und frustriert in den nächsten Tag starten.

Also read Tanken in Slowenien wurde über Nacht deutlich günstiger

Ingo Göttner, Fachberater bei Orthos, betont, dass Schlafmangel die Geduld strapaziert und Konflikte begünstigt. Neben dem Erschöpfter des einer Person kann auch die Beziehung selbst leiden, wenn das Paar ständig mit Müdigkeit und unruhigem Schweigen konfrontiert ist.

Relevanz für die Urlaubskasse und die Beziehung

Ein Doppelzimmer, das von zwei Schlafenden geteilt wird, ist in der Regel günstiger als zwei Einzelzimmer. Wenn jedoch Schlafprobleme entstehen, können Paare gezwungen sein, getrennte Zimmer zu buchen. Damit entgehen ihnen nicht nur eine günstigere Unterkunft, sondern auch das romantische Erlebnis, das das Urlaubspäckchen verspricht.

Advertisement

Die Kosten, die sich aus getrennten Zimmern oder zusätzlichen Übernachtungen ergeben, wirken sich direkt auf die Urlaubskasse aus. Gleichzeitig schwächt das ständige Konfliktpotential die Nähe und das gegenseitige Vertrauen zwischen den Partnern.

Wann medizinische Hilfe sinnvoll ist und wie man Schlafapnoe verhindert

Wer regelmäßig übermüdet aufwacht, Atemaussetzer bemerkt oder anreiend stark schnarcht, sollte medizinisch abgeklärt werden. Eine Erkrankung wie die Schlafapnoe kann die Schnarchgeräusche verstärken und zu Tagesmüdigkeit führen. Untersuchungen und Therapiemöglichkeiten stehen ortsnah zur Verfügung, sodass Betroffene frühzeitig Hilfe bekommen können.

Orthos empfiehlt zudem, vor dem Schlafengehen die Umgebung gereinigt, regelmäßige Schlafenszeiten einzuhalten und bei Störungen sofort offene Gespräche zu führen, um die Einschlafbedingungen gemeinsam zu verbessern.