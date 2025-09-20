Schlachtpartie-Favoriten in Vorarlberg: Die besten Tipps der VOL.AT-Leser

VOL.AT-Leser verraten ihre Lieblingsorte für deftige Schlachtpartien in Vorarlberg. Von traditionellen Gasthäusern bis zu Geheimtipps – hier finden Sie die besten Adressen für Blutwurst, Kesselfleisch und Co.

Die ersten kühlen Tage im Ländle läuten eine Saison ein, die Kennern das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt: die Zeit der Schlachtpartie n. Blutwurst, Leberknödel, Kesselfleisch, Selchschopf und Leberwürste sind nicht nur deftige Speisen, sie sind auch Ausdruck regionaler Handwerkskunst, Familien, die seit Generationen schlachten, räuchern und einladen. Die Vorboten des kommenden Herbstes sind bereits fix: Im Camping Dornbirn wird vom 16. bis 19. Oktober 2025 die Schlachtpartie ausgerichtet.

Die Mostschenke Möcklebur im Dornbirner Ried lädt gleich zweimal zu Tisch ein, dort geht die erste Schlachtpartie bereits über die Bühne (18. bis 21. September und vom 23. bis 26. Oktober 2025). Dies sind nur einige der vielen Möglichkeiten, die sich Genießern in Vorarlberg bieten. Die VOL.AT-Leser haben eine beeindruckende Vielfalt an Gasthäusern, Jausenstationen und Berghütten genannt, in denen eine außerordentlich gute Schlachtpartie serviert wird. Ob traditionell oder modern, die Auswahl ist groß und die Qualität überzeugt.\Ein Streifzug durch die Schlachtpartie-Landschaft zeigt eine Fülle an Empfehlungen der VOL.AT-Leser. Klassiker wie das Gasthaus Käthr in Hard und Geheimtipps wie der Bärenstadel in Lustenau, wo Regionalität großgeschrieben wird, stehen hoch im Kurs. In Bregenz überzeugt der Goldene Hirschen mit seiner historischen Gaststube. Im Süden des Landes ist der Rankweiler Hof für Schlachtpartie-Wochen und Wildgerichte bekannt. Auf den Bergen schmecken Kesselfleisch und Riebel noch intensiver, wie im Berggasthof Schuttannen oberhalb von Hohenems, wo man die Kombination aus Panorama und herzhaften Speisen genießen kann. Wer die frische Luft von Damüls sucht, kehrt im Almstüble oder beim Jägerstüble der Familie Domig ein, beides Gasthäuser, die ihre Zutaten aus der umliegenden Region beziehen. Noch ursprünglicher wird es in der Walserklause in Marul. Der Adler in Hohenems bietet seit Jahren höchste Qualität in einem urigen Ambiente. Auch das Brauereigasthof Reiner in Lochau und der Gasthof Löwen in Tschagguns erfreuen sich großer Beliebtheit. Das Milwaukee in Götzis wird ebenfalls von den Lesern empfohlen. Diese Vielfalt zeigt, dass die Schlachtpartie in Vorarlberg tief in der kulinarischen Tradition verwurzelt ist und von den Einheimischen und Besuchern gleichermaßen geschätzt wird.\Diese Empfehlungen der VOL.AT-Leser sind ohne Gewähr und Rangfolge, aber mit der Gewissheit, dass überall mit Leidenschaft gekocht wird. Jede Adresse steht für gelebte Gastfreundschaft und die Lust am Deftigen – eben typisch Schlachtpartie. Wer sich auf eine kulinarische Reise durch Vorarlberg begeben möchte, wird hier fündig. Die Bandbreite der Angebote, von traditionellen Gasthäusern bis hin zu modernen Interpretationen, lässt keine Wünsche offen. Die Leidenschaft der Köche und Wirte für regionale Produkte und traditionelle Zubereitungsarten garantiert ein authentisches Geschmackserlebnis. Diese kulinarische Reise durch Vorarlberg ist eine Hommage an die regionale Küche und die Menschen, die sie am Leben erhalten. Die Schlachtpartie-Saison ist somit nicht nur eine Zeit des Genusses, sondern auch der Wertschätzung für Tradition und Handwerk. Es ist eine Gelegenheit, die Vielfalt der Vorarlberger Gastronomie zu entdecken und die Gastfreundschaft der Menschen zu erleben. Genießen Sie die Vielfalt und die Deftigkeit, die Vorarlberg zu bieten hat. Die empfohlenen Lokale laden dazu ein, die kulinarische Tradition zu feiern und die besonderen Momente der Schlachtpartie-Saison zu genießen





