Schin Bet droht Gazakämpfern mit tödlicher Wahl zwischen Dach oder Haus

Berichte werfen dem Schin Bet vor, Zielgeriete per Telefon zur Tötung aufs Dach zu zwingen, um Familien zu verschonen. Der Fall Al-Bayouk in Khan Younis wirft schwere ethische Fragen auf.

Der israelische Nachrichtendienst Schin Bet wird laut Medienberichten vorgeworfen, gezielte Zielpersonen im Gazastreifen systematisch in tödliche Dilemmata zu manövrieren. Ein Bericht der israelischen Zeitung Jerusalem Post beschreibt ein modus operandi, bei dem Kämpfer telefonisch vor die unwahldbare Wahl gestellt werden, entweder allein auf ein Dach zu gehen und dort von einer Drohne getötet zu werden, oder das gemeinsame Ende mit ihrer gesamten Familie bei einem Bombenangriff auf das Wohnhaus zu riskieren. Diese Vorgehensweise zielt darauf ab, zivile Opferzahlen zu minimieren, stößt jedoch auf scharfe Kritik und ethische Bedenken, da sie Einzelpersonen psychisch zerbricht und zur Selbsttötung durch fremde Hand zwingt.

Tödliche Entscheidung in Khan Younis

Der konkrete Vorfall, der diese Anschuldigungen untermauern soll, ereignete sich am vergangenen Mittwoch, den 28. Oktober, in der südlichen Stadt Khan Younis. Der betroffene Mann, der als Al-Bayouk identifiziert wird, befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer Unterkunft für Vertriebene, in der auch seine Angehörigen Schutz suchten. Laut den Berichten erhielt Al-Bayouk einen Anruf von Vertretern des Schin Bet, der ihm das Ultimatum stellte, sich selbst zu opfern, um sein Überleben und das seiner Familie zu gewährleisten. Er soll dieser Aufforderung gefolgt sein, um sein Leben zu retten und gleichzeitig seine Verwandten vor dem sicheren Tod durch eine militärische Razzia zu bewahren.

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Seine Tante versuchte verzweifelt, ihn davon abzuhalten, das Gebäude zu verlassen. Sie lief ihm nach, als er zum Dach stürmte, und wurde dabei schwer verletzt. Al-Bayouk erreichte das Dach der Unterkunft allein und stand dort, als er wenige Minuten später von einer israelischen Drohne mit einem kleinen Geschoss getroffen und sofort getötet wurde. Die Umstände seines Todes und der vorangehende Telefonanruf lassen den Schluss zu, dass er als Instrument der Geopolitik und der gezielten Tötungen missbraucht wurde, wobei seine Handlungsfreiheit durch die Drohung mit kollektiver Vernichtung illusorisch war.

Bestätigung und Dementi der israelischen Seite

Die israelische Armee reagierte am Freitag, den 30. Oktober, auf die Vorfälle und bestätigte, dass Al-Bayouk bei einem gezielten Angriff getötet worden sei. Das Militär klassifizierte ihn offiziell als legitimes militärisches Ziel, was die Existenz einer gezielten Tötungsoperation untermauert. Allerdings lehnte das israelische Verteidigungsministerium jegliche Rolle des Nachrichtendienstes bei der Koordinierung dieses spezifischen Anrufs ab. Eine offizielle Stellungnahme, die besagt, dass Al-Bayouk zur Tötung aufs Dach gezwungen wurde, wurde von der Armee ausdrücklich als falsch zurückgewiesen. Die israelische Seite hält an der narrative fest, dass es sich um eine standardisierte Operation gegen eine Person mit militärischem Hintergrund handelte, ohne zusätzliche psychologische Zwangsmaßnahmen.

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Der Schin Bet selbst hat sich bis heute nicht direkt zu den konkreten Vorwürfen rund um diese Telefonanrufe geäußert. Die Schweigsamkeit der Geheimdienste lässt Raum für Spekulationen über die interne Struktur solcher Operationen. Während die Armee die Tötung bestätigte, wurde die Methode der Einschüchterung und des zwingenden Dilemmas nicht kommentiert. Dies entspricht einem bekannten Muster, bei dem operative Details zur Taktik der psychologischen Kriegsführung nicht öffentlich diskutiert werden, um die Abschreckungswirkung zu erhalten, während gleichzeitig die rechtliche Verantwortung auf die militärische Operation begrenzt wird.

Systematische Anwendung und weitere Vorfälle

Die Jerusalem Post ist nicht der einzige Medienkanal, der von solchen Praktiken berichtet. Laut der saudischen Zeitung Asharq Al-Awsat gab es in den vergangenen Monaten mindestens fünf weitere Fälle, in denen ähnliche Drohanrufe an Personen in Gaza gerichtet wurden. Die Zeitung gab an, mit Betroffenen und Angehörigen gesprochen zu haben, die von identischen Mechanismen berichteten. Diese Berichte deuten auf ein strukturelles Verfahren hin, das nicht als isolierter Einzelfall betrachtet werden darf, sondern als wiederkehrende Strategie zur Bekämpfung von Kämpfern im dicht besiedelten urbanen Raum des Gazastreifens.

Eine mit den Vorgängen vertraute Quelle erklärte gegenüber Medien, dass sich diese spezielle Taktik vor allem gegen Personen richtet, die mit militärischen Aktivitäten in Verbindung stehen, aber nicht als hochrangige Kommandanten eingestuft werden. Bei hochrangigen Zielen würden weiterhin konventionelle, schwerwiegende Luftangriffe durchgeführt, selbst wenn damit ein hohes Risiko für zivile Opfer einhergeht. Die Unterscheidung ist dabei strategisch: Die Tötung über das Dach dient der gezielten Beseitigung von Funktionskämpfern bei minimaler Kollateralschadenproblematik, während die Bombardierung von Häusern bei hohen Zielen der Demontage von Infrastruktur und der Eliminierung von Führungsstrukturen dient.

Aktuelle Eskalation und humanitäre Lage

Diese Enthüllungen werden inmitten einer neuen Welle israelischer Luftangriffe im Gazastreifen publik. Die aktuelle Gewaltspirale zeigt, dass trotz bestehender Waffenruhe und diplomatischer Bemühungen die Situation vor Ort weiterhin extrem instabil ist. Allein am vergangenen Sonntag töteten zwei separate israelische Angriffe laut palästinensischen Angaben mindestens acht Menschen. Zu den Opfern gehörten fünf Polizisten in Khan Younis sowie drei weitere Personen in Gaza-Stadt. Diese Zahlen unterstreichen die andauernde Gefahr für alle Bewohner der Region, unabhängig von ihrem vermeintlichen militärischen Status.

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Israel begründet seine fortgesetzten militärischen Einsätze und Geheimdienstoperationen mit der Notwendigkeit, Bedrohungen durch bewaffnete palästinensische Gruppierungen abzuwenden. Die Strategie der gezielten Tötungen mittels Drohnen und psychologischer Zwangsmittel soll laut israelischer Sichtweise die effizienteste Methode sein, um Kommandostrukturen von Gruppen wie der Hamas zu schwächen. Kritiker und Menschenrechtsorganisationen argumentieren jedoch, dass solche Praktiken gegen das humanitäre Völkerstoß verstoßen und psychologische Folter darstellen. Die internationale Gemeinschaft beobachtet diese Entwicklungen mit großer Sorge, da sie die Grenzen der Kriegsführung im urbanen Raum neu definieren könnten.