Schimmelplage in Wiener Studentenwohnung: Verzweifelte Suche nach neuer Bleibe

Zwei Wiener Studierende kämpfen seit zwei Jahren mit massivem Schimmelbefall in ihrer Wohnung und finden aufgrund der Wohnungsknappheit und hohen Mietpreise keine neue Unterkunft. Die Situation verschärft sich durch die finanzielle Belastung durch Studium und Nebenjob.

Zwei Wien er Studierende, Elgin (21) und Maris (22), befinden sich in einer zunehmend verzweifelten Lage. Seit zwei Jahren kämpfen sie mit einem massiven Schimmel befall in ihrer Wohnung im Meidlinger Bezirk.

Trotz wiederholter Versuche, das Problem selbst in den Griff zu bekommen, ist es ihnen bislang nicht gelungen, die Ausbreitung der Schimmelpilze einzudämmen. Die Situation wird durch die akute Wohnungsknappheit in Wien und die damit verbundenen hohen Mietpreise zusätzlich erschwert, was die Suche nach einer neuen, gesunden Unterkunft nahezu unmöglich macht. Der Schimmel konzentriert sich besonders im Badezimmer, wo große Flächen der Wände und insbesondere die Toilette von schwarzen Flecken übersät sind.

Die Studierenden haben bereits versucht, die Symptome zu lindern, indem sie Luftentfeuchter aufstellten, doch diese Maßnahmen erweisen sich als wirkungslos. Die Ursache des Problems, die vermutlich in baulichen Mängeln oder mangelnder Isolierung liegt, bleibt ungelöst. Die Situation verschärft sich besonders in den Wintermonaten, wenn die Wände aufgrund erhöhter Feuchtigkeit ideale Bedingungen für das Wachstum von Schimmelpilzen bieten. Elgin und Maris beschreiben die Wohnungssuche als äußerst frustrierend und zeitaufwendig.

Sie berichten, dass viele Wohnungen bereits im Vorfeld ausscheiden, oft aufgrund ihrer begrenzten finanziellen Möglichkeiten. Viele Vermieter reagieren überhaupt nicht auf ihre Anfragen, was die Suche zusätzlich erschwert. Trotz intensiver Bemühungen, etwa drei Wohnungsbesichtigungen pro Woche wahrzunehmen, konnten sie bislang keine passende Zwei-Zimmer-Wohnung finden, die in ihr Budget passt. Mit einem monatlichen Budget von 500 Euro pro Person, inklusive Betriebskosten, stoßen sie an ihre Grenzen.

Selbst WG-Zimmer sind mittlerweile oft teurer als sie sich leisten können. Die Studierenden betonen, dass die Wohnungssuche eine enorme Belastung darstellt, insbesondere da sie neben ihrem Studium auch noch arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Die Doppelbelastung aus Studium, Job und Wohnungssuche lässt kaum Zeit für andere Aktivitäten und führt zu einem hohen Maß an Stress und Erschöpfung. Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülervertretung (ÖH) bestätigt die schwierige Wohnsituation für Studierende in Wien.

Sie weist darauf hin, dass sieben von zehn Studierenden neben ihrem Studium arbeiten, um finanziell über die Runden zu kommen. Dies führt zu einer erheblichen zeitlichen und finanziellen Belastung, die die Wohnungssuche zusätzlich erschwert. Ein erheblicher Teil des Einkommens von Studierenden fließt in die Wohnkosten, im Durchschnitt etwa 586 Euro pro Monat. Dies entspricht einem Viertel ihres gesamten Einkommens.

Die hohe Wohnkostenbelastung zwingt viele Studierende dazu, Kompromisse einzugehen, beispielsweise in Bezug auf die Wohnqualität oder die Lage der Wohnung. Die Situation von Elgin und Maris ist somit kein Einzelfall, sondern ein Spiegelbild der allgemeinen Wohnungskrise in Wien, die insbesondere Studierende und junge Menschen hart trifft. Die ÖH fordert daher dringend politische Maßnahmen zur Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum für Studierende, um ihnen ein sicheres und gesundes Lern- und Lebensumfeld zu ermöglichen.

Die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen des Schimmelbefalls auf Elgin und Maris sind ebenfalls besorgniserregend und unterstreichen die Dringlichkeit einer Lösung





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