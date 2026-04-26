Schiedsrichter-Koordinator Rocchi suspendiert sich selbst – Ermittlungen wegen Sportbetrugs

Gianluca Rocchi, der Schiedsrichter-Koordinator der Serie A und B, hat sich selbst suspendiert, nachdem die Staatsanwaltschaft Mailand Ermittlungen wegen des Verdachts auf Sportbetrug eingeleitet hat. Im Fokus stehen Spiele von Inter Mailand.

Gianluca Rocchi , der Koordinator der Schiedsrichter für die Serie A und Serie B, hat eine äußerst ungewöhnliche Entscheidung getroffen: Er hat sich selbst von seinem Amt suspendiert.

Dieser Schritt folgt auf die Ankündigung der Staatsanwaltschaft Mailand, Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts auf Sportbetrug einzuleiten. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf eine Reihe von Spielen, bei denen der Verdacht besteht, dass Rocchi seine Position missbraucht hat, um Ergebnisse zu beeinflussen. Im Zentrum der Vorwürfe stehen Partien des aktuellen Tabellenführers Inter Mailand, der kurz davor steht, den Scudetto zu gewinnen, was die Angelegenheit zusätzlich brisant macht.

Die Staatsanwaltschaft untersucht konkret die Spiele Bologna gegen Inter Mailand und das Coppa Italia Derby zwischen Inter Mailand und AC Mailand, beide aus der vergangenen Saison. Darüber hinaus wird auch das Ligaspiel Udinese gegen Parma unter die Lupe genommen. Die Vorwürfe sind schwerwiegend: Rocchi wird vorgeworfen, bewusst Schiedsrichter eingesetzt zu haben, die Inter Mailand bevorzugen sollten. Laut Berichten der 'Gazzetta dello Sport' sollen sogar Versuche unternommen worden sein, Druck auf Schiedsrichter auszuüben und VAR-Entscheidungen zu manipulieren, um Inter zu begünstigen.

Inter Mailand selbst hat sich bisher nicht offiziell zu den Vorwürfen geäußert, jedoch wird berichtet, dass man intern Überraschung zum Ausdruck bringt, da der Verein die betreffenden Spiele sogar verloren habe. Die Ermittlungen erstrecken sich auch auf die Spiele Udinese gegen Parma, das durch einen Elfmeter entschieden wurde, und Inter Mailand gegen Hellas Verona, das mit 2:1 endete. Die Sportjustiz hat bereits reagiert und die Akten von der Staatsanwaltschaft des italienischen Fußballverbands FIGC angefordert, um eine unabhängige Untersuchung durchzuführen.

Die Situation hat auch auf politischer Ebene Beachtung gefunden. Der italienische Sportminister Andrea Abodi hat deutlich gemacht, dass im Falle einer Bestätigung der Vorwürfe harte Konsequenzen drohen werden. Rocchi selbst weist alle Anschuldigungen vehement zurück und beteuert, stets korrekt gehandelt zu haben. Er erklärt, die Selbstsuspendierung diene lediglich dazu, die Ermittlungen nicht zu behindern und seine Unschuld zu beweisen.

Rocchi ist seit 2021 in der Position des Schiedsrichter-Koordinators für die höchsten italienischen Fußballligen tätig und genießt in Fachkreisen einen guten Ruf. Die Ermittlungen werfen jedoch einen schweren Schatten auf seine Karriere und die Integrität des italienischen Fußballs. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Vorwürfe gegen Rocchi Bestand haben und welche Auswirkungen dies auf die Serie A und die beteiligten Vereine haben wird.

Die Aufdeckung eines solchen Skandals könnte das Vertrauen in den italienischen Fußball nachhaltig erschüttern und zu weitreichenden Reformen führen. Die Staatsanwaltschaft wird nun Beweise sammeln und Zeugen befragen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die italienische Fußballgemeinschaft blickt gespannt auf die weiteren Entwicklungen in diesem Fall





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