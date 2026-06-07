Schießerei in Toledo: Zwölf Verletzte bei Festival in Ohio

Bei einer Schießerei in der Nähe eines Festivals in Toledo, Ohio, wurden mindestens zwölf Menschen verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Die Polizei geht von mindestens zwei Schützen aus.

Am Wochenende kam es in Toledo , Ohio , zu einem schweren Schusswaffenangriff, bei dem mindestens zwölf Personen verletzt wurden, zwei davon lebensgefährlich. Die Schüsse ereigneten sich in der Nähe des Old West End Festival s, einer beliebten jährlichen Veranstaltung mit Live-Musik und Straßenfesten in einem historischen Viertel der Stadt.

Die Polizei war bereits mit einem Großaufgebot vor Ort, als die Schüsse fielen, und geht davon aus, dass mindestens zwei Täter beteiligt waren, die möglicherweise aufeinander schossen. Das Durchschnittsalter der Opfer liegt bei Anfang 20. Die Behörden durchkämmten das Gebiet, befragten Zeugen und werteten Videoaufnahmen von Mobiltelefonen aus.

Zudem riefen sie die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Der Vorfall unterstreicht erneut das Problem der weit verbreiteten Schusswaffen in den USA, wo jährlich tausende Menschen durch Schussverletzungen sterben. Verschärfte Waffengesetze scheitern regelmäßig am Widerstand konservativer Republikaner und der mächtigen Waffenlobby





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