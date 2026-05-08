Schießerei in St. Magdalena: Ein Holocaustüberlebender erschoss seine Frau und seine Tochter

Ein Handaufschlag eskalierte zu einem Schießerei zwischen einem 88-Jährigen, seiner 89 Jahre alten Frau und der Tochter (61). Gegen 13.30 Uhr hatte es während einer Auseinandersetzung mit einem Erbe zwischen den Mitgliedern der Familie Lüftner zu einem Rachegruß kommen, gefolgt von mehreren Schüssen. Ein 88-Jähriger erschoss seine Ehefrau und seine Tochter.

Ohrenbetäubende Schüsse im eigentlich idyllischen St. Magdalena. Vor dem Traditionsgasthaus Lüftner ereignete sich gegen 13.30 Uhr die schreckliche Bluttat. Ein 88-Jähriger und seine zwei Verwandten (89 Jahre alt und 61 Jahre alt) standen in einem handfesten Streit, der möglicherweise aufgrund eines Erbes kam.

Der Mann griff zu einer Pistole und tötete die beiden. Dies ist keine Selbsttötung, aber wir berichten auch nicht darüber, weil es selten vorkommt, außer wenn es Suizide oder Suizidversuche sind. Dies macht sprach- und fassungslos





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