Schicksalsschlag im Urlaub: Vater fällt ins Wachkoma

Ein Anruf im Sommerurlaub verändert das Leben der Familie Nekrep für immer. Der 76-jährige Josef Nekrep erleidet in Kroatien ein Aneurysma und Hirnblutungen, fällt ins Wachkoma und wird in einem Pflegeheim in Gamlitz betreut.

Ein sonniger Sommertag in Kroatien wird für die Familie Nekrep aus der Südsteiermark zum Wendepunkt ihres Lebens. Am 20. Juli 2025, einem Sonntag, erreicht Günter Nekrep ein Anruf, der alles verändert.

Seine Eltern, die wie jedes Jahr in der Region Zadar Urlaub machen, erleben einen schweren Schicksalsschlag. Der 76-jährige Josef Nekrep geht vor dem Frühstück schwimmen und will Brot holen, kehrt aber wenig später völlig verändert zurück: nass, verwirrt und unfähig zu sprechen. Zunächst scheint sich die Situation zu beruhigen, und es kommt noch zu einem Telefonat zwischen Vater und Sohn.

Mit stark beeinträchtigter Sprache versucht Josef Nekrep seinen Sohn zu beruhigen: Es gehe schon wieder, er solle sich keine Gedanken machen. Für Günter Nekrep bleiben diese Worte die letzten, die er von seinem Vater hört. Am nächsten Tag reist der Sohn nach Kroatien und erkennt das ganze Ausmaß der medizinischen Krise: Ein Aneurysma und multiple Hirnblutungen haben den Zustand des Vaters massiv verschlechtert. Die medizinische Versorgung vor Ort beschreibt Günter Nekrep als desolat.

Dreck ohne Ende, null Ausstattung, mehrere Patienten in einem Raum - die Familie muss grundlegende Pflegeutensilien selbst organisieren. In dieser Phase wird dem Sohn klar: Vati muss heim, sonst stirbt er hier unten. Mit großem Aufwand gelingt der Transport nach Österreich. Doch trotz intensiver Behandlung, weiteren Hirnblutungen und langen Klinikaufenthalten bleibt eine schwere neurologische Schädigung zurück.

Der einst selbstständige und arbeitsame Mann fällt ins Wachkoma. Heute wird Josef Nekrep in einem Pflegeheim in Gamlitz betreut. Für die Angehörigen bedeutet das Leben in einer kaum greifbaren Zwischenwelt: Der Körper lebt, die Augen sind offen, doch eine klare Reaktion bleibt aus. Günter Nekrep tut sich schwer, das Zimmer zu betreten, nicht wegen fehlender Bindung, sondern weil die emotionale Belastung kaum auszuhalten ist.

Über seinen Vater spricht er mit großer Wertschätzung: Er ist und war mein Held. Gleichzeitig quält ihn die Unsicherheit, was der Vater innerlich wahrnimmt: Hat er es mitbekommen oder sind es nur Reflexe? Im Pflegealltag in Gamlitz steht die bestmögliche Versorgung im Vordergrund. Eine diplomierte Pflegekraft mit Intensiverfahrung erklärt, dass Wachkomapatienten etwas mitbekommen, aber niemand genau sagen kann, was.

Ruhe, Zuwendung und umfassende pflegerische Betreuung sind essenziell - von Sondenernährung über Atemwegsversorgung bis zur Wundprophylaxe. Die Besuche der Familie bleiben emotional belastend. Günter Nekrep sitzt am Bett seines Vaters, spricht mit ihm, hält seine Hand. Die Momente sind kurz, oft schwer auszuhalten.

Beim Gehen bleibt ein Satz, der Hoffnung und Zweifel zugleich trägt: Ich hab dich lieb. Die Familie lebt mit der Ungewissheit, ob der Vater diese Worte noch hören kann. Der Schicksalsschlag hat ihr Leben für immer verändert und wirft grundlegende Fragen nach dem Umgang mit schwersten Hirnschädigungen und der Würde des Lebens auf. Die Geschichte der Familie Nekrep zeigt, wie schnell ein unbeschwerter Urlaub zur Zerreißprobe werden kann und wie wichtig eine menschenwürdige Pflege für Betroffene und Angehörige ist





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