Bayer Leverkusen besiegt RB Leipzig im Topspiel der Bundesliga mit 4:1, dank eines Dreierpacks von Patrik Schick. Die Werkself springt auf Platz vier und hat die Champions-League-Qualifikation wieder in der eigenen Hand.

Bayer Leverkusen hat im intensiven Kampf um die Qualifikation für die Champions League ein deutliches Zeichen gesetzt und ist dank eines Dreierpacks von Patrik Schick erstmals seit Mitte Januar wieder in die Top vier der Bundesliga -Tabelle vorgerückt.

Die spielstarke Werkself besiegte den direkten Konkurrenten RB Leipzig in einem hochklassigen Bundesliga-Topspiel verdient mit 4:1 und verhinderte damit die vorzeitige Sicherung der Champions-League-Teilnahme für die zuletzt formstarke Mannschaft aus Sachsen. Die Tore für die Rheinländer erzielten Torjäger Schick (25. , 76. , 89.

Minute) und Nathan Tella (45. Minute). Durch die bessere Tordifferenz überholte Bayer Leverkusen den VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim (beide 58 Punkte) und hat nun die eigene Chance auf die Teilnahme an der Königsklasse wieder fest in der Hand. Für RB Leipzig war Christoph Baumgartner (80.

Minute) erfolgreich. Im kommenden Spieltag reist Bayer Leverkusen zum direkten Duell nach Stuttgart, einem entscheidenden Spiel im Rennen um die Champions-League-Plätze. Leipzig verpasste zwar den sechsten Sieg in Folge, hat als Tabellendritter (62 Punkte) aber weiterhin sehr gute Aussichten, nach einem Jahr Abstinenz in den prestigeträchtigsten Klubwettbewerb Europas zurückzukehren. Das Spiel war von Beginn an von hoher Intensität geprägt.

Wenn RB Leipzig nach vorne kam, entwickelte sich Gefahr: Ein Abschluss von Romulo wurde von Aleix Garcia auf der Linie geklärt (17. Minute). Auf der Gegenseite bot sich Jarell Quansah die Chance auf die Führung, sein Schuss (19. Minute) verfehlte jedoch das Tor knapp.

Bayer Leverkusen belohnte sich für eine starke Anfangsphase: Einen von Keeper Mark Flekken eingeleiteten Konter spielten Tella und Ibrahim Maza überragend aus, und Schick vollendete die Aktion mit einem präzisen Schuss ins Tor. Die Leverkusener blieben auch weiterhin brandgefährlich. Nach einem langen Ball von Exequiel Palacios scheiterte Tella an RB-Keeper Maarten Vandevoordt, den Nachschuss von Schick lenkte El Chadaille Bitshiabu mit einer herausragenden Rettungsaktion um den Pfosten (31. Minute).

Leipzig sorgte erst kurz vor der Halbzeitpause wieder für etwas Entlastung, doch die Abschlüsse von Max Finkgräfe (39. , 41. Minute) waren zu harmlos, um die Leverkusener Abwehr ernsthaft zu gefährden. Stattdessen erhöhte der freistehende Tella nach einer präzisen Flanke von Garcia auf 2:0 für Bayer Leverkusen.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel. Schick verpasste die Vorentscheidung aus kurzer Distanz (53. Minute) – Vandevoordt zeigte eine starke Reaktion und parierte den Schuss. RB Leipzig wurde aktiver, konnte sich aber keine zwingenden Torchancen herausspielen.

Bayer Leverkusen verwaltete den Vorsprung, ohne dabei selbst große Offensivaktionen zu zeigen. Alejandro Grimaldo (74. Minute) setzte einen Freistoß aus bester Position über das Tor. Schick scheiterte freistehend knapp (75.

Minute), bevor er wenig später mit seinem dritten Tor des Tages die Entscheidung herbeiführte. Der Treffer zum 4:1 war ein weiterer Beweis für Schicks außergewöhnliche Form und seine Bedeutung für die Mannschaft. Das Spiel endete mit einem klaren Sieg für Bayer Leverkusen, der die Mannschaft in eine hervorragende Position im Kampf um die Champions-League-Qualifikation bringt. Die Leistung der Leverkusener war überzeugend, und der Dreierpack von Schick wird in Erinnerung bleiben.

Leipzig hingegen muss sich von dieser Niederlage erholen und sich auf die kommenden Spiele konzentrieren, um die Chance auf die Rückkehr in die Champions League nicht zu verspielen. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu sehen, welche Mannschaft sich am Ende durchsetzen wird und die begehrten Plätze für die Königsklasse erreicht





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