Schauspielerin und TV-Kultfigur singt Schlager-Hit

Die Schauspielerin und TV-Kultfigur Gretchen Haase hat ihren alten Traum erfüllt und auf der Bühne gesungen. Sie hat den Liebes-Song "Jemand wie du" interpretiert.

zum ersten Mal auf der Bühne – und sang Schlager . Damals noch als unbekannte Schauspielstudentin in München. 1996 trat sie als Teil des Duos"Patrick und Diana" in Miesbach auf.

Fünf Jahre später machte sie der Film"Mädchen Mädchen" zum Kinostar, und spätestens als Arztin Gretchen Haase in"Doctors Diary" wurde sie 2008 zur TV-Kultfigur. Jetzt fulfills sie sich ihren alten Traum.den Liebes-Song"Jemand wie du" heraus.

"Ich liebe Singen, und irgendwie ist es mir in meinem Beruf als Schauspielerin immer wieder ueber den Weg gelaufen", erklärt Amft. Ihre ersten musikalischen Schritte machte sie 1996:"Ich war Studentin in München und habe nach Nebenjobs gesucht und dann irgendwann in einer Zeitungsanzeige gesehen, dass ein Casting gemacht wird und ein Gesangspaar gesucht wird. Dann bin ich in eine Telefonzelle gegangen und hab mit Pfennigen dort angerufen und mich beworben. Und ich bin faktiskt genommen worden.





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