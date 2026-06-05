Schauspieler James Handy getötet - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Der Schauspieler James Handy ist in Los Angeles bei einer Stichattacke getötet worden. Die Polizei hat den Verdächtigen festgenommen und gibt erste Hinweise darauf, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.

Der Schauspieler James Handy ist in Los Angeles bei einer Stichattacke niedergestochen worden. Der 81-jährige Mann wurde im Vorgarten seines Anwesens bewusstlos und mit einer Stichwunde in der Brust gefunden.

Die Polizei bestätigte, dass Handy von Rettungssanitätern in ein Krankenhaus gebracht und später für tot erklärt wurde. Ein Verdächtiger, der Sohn der Freundin des Toten, stellte sich der Polizei und wurde festgenommen. Handy spielte in verschiedenen Filmen wie 'Top Gun: Maverick' und 'Jumanji' mit. Die Polizei hat den Vorfall noch nicht ausführlich untersucht, aber es gibt erste Hinweise darauf, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige den Schauspieler aus persönlichen Gründen angegriffen hat. Der Vorfall sorgt in Los Angeles für Aufregung und Besorgnis. Die Polizei hat noch keine Angaben gemacht, ob es weitere Verdächtige gibt. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen und die Ermittler arbeiten noch an der Klärung der Umstände.

Der Tod des Schauspielers James Handy ist ein Schock für die Filmindustrie und die Menschen in Los Angeles





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