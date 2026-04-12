SCHAU! in Dornbirn präsentiert erfolgreiches neues Konzept mit thematischer Gliederung

Die Frühjahrs- und Freizeitmesse SCHAU! in Dornbirn verzeichnete mit ihrem neu strukturierten Konzept großen Erfolg. Rund 28.500 Besucher profitierten von der thematischen Gliederung in "SCHAUplätze", die eine gezieltere Orientierung ermöglichte. Positive Rückmeldungen von Ausstellern und Besuchern bestätigen den strategischen Wert der Neuausrichtung.

Die Frühjahr s- und Freizeit messe SCHAU! in Dornbirn präsentierte sich vom 9. bis 12. April mit einem grundlegend überarbeiteten Konzept . Rund 28.500 Besucher nutzten die Gelegenheit, die Messe in ihrer neuen Form zu erleben, die sich durch eine klare thematische Gliederung auszeichnete. Anstatt einer eher unspezifischen Anordnung der Aussteller , wurde die Messe in sechs sogenannte "SCHAUplätze" unterteilt.

Diese Bereiche umfassten jeweils spezifische Themenfelder, um den Besuchern eine verbesserte Orientierung und gezieltere Informationssuche zu ermöglichen. Diese Neuausrichtung markiert einen bedeutenden strategischen Schritt, um die Relevanz der Messe zu stärken und den Bedürfnissen des Publikums noch besser gerecht zu werden. Die Messeleitung betont, dass die Umstellung auf die "SCHAUplätze" ein zentraler Baustein ist, um relevante Themen gezielt abzubilden und den Besuchern ein intensiveres Messeerlebnis zu bieten. Dies spiegelt sich in der längeren durchschnittlichen Verweildauer der Besucher wider, die zwischen zwei und vier Stunden lag. Ein Großteil der Besucher war bereits von den vorherigen Ausgaben der SCHAU! vertraut und schätzte die Verbesserungen und die klarere Strukturierung des Angebots. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Besucher beliefen sich auf 124 Euro, was die wirtschaftliche Bedeutung der Messe für die Region unterstreicht. Ein wesentlicher Bestandteil der neuen Ausrichtung war die Einführung eines speziellen Bereichs zum Thema Gesundheit. In einer eigenen Halle konnten Besucher eine Vielzahl von Angeboten nutzen, darunter kostenlose Gesundheitschecks, Beratungsgespräche mit Experten und informative Vorträge zu Themen wie Vorsorge und Pflege. Dieses Angebot stieß auf großes Interesse und trug zur Attraktivität der Messe bei. Ein weiterer Bereich, der stark überarbeitet wurde, war der Gartenbereich. Hier präsentierten mehrere regionale Unternehmen ihre neuesten Gestaltungsideen und Trends für Gärten und Außenbereiche. Ergänzt wurde das Angebot durch einen Wettbewerb, bei dem sowohl eine Fachjury als auch das Publikum die besten Gartenkonzepte auswählten und prämierten. Diese interaktive Komponente trug zur Belebung des Gartenbereichs bei und förderte den Austausch zwischen Ausstellern und Besuchern. Die Neugestaltung des Gartenbereichs verdeutlicht das Bestreben der Messe, aktuelle Trends aufzugreifen und den Besuchern eine inspirierende und informative Plattform zu bieten, um sich über neue Entwicklungen zu informieren und sich inspirieren zu lassen. Die Integration von Wettbewerben und interaktiven Elementen unterstreicht das Ziel, das Messeerlebnis zu bereichern und die Besucher aktiv einzubinden. Die Rückmeldungen der Aussteller zur thematischen Gliederung der Messe fielen überwiegend positiv aus. Viele Aussteller berichteten von gezielteren Gesprächen mit interessierten Besuchern, was auf eine verbesserte Qualität der Kontakte und eine effizientere Nutzung der Messe durch die Aussteller hindeutet. Die thematische Strukturierung ermöglichte es den Ausstellern, sich auf ein spezifischeres Publikum zu konzentrieren und ihre Produkte und Dienstleistungen effektiver zu präsentieren. Dies führte zu einem größeren Interesse und höherer Wahrscheinlichkeit für Geschäftsabschlüsse. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Messe weiterhin stark von einem treuen Stammpublikum getragen wird, das die SCHAU! regelmäßig besucht und die Messe als festen Bestandteil seines Freizeitprogramms betrachtet. Die langfristige Bindung des Publikums unterstreicht die Bedeutung der Messe für die Region und ihre Fähigkeit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und den Bedürfnissen der Besucher anzupassen. Die erfolgreiche Umsetzung des neuen Konzepts und die positiven Rückmeldungen von Ausstellern und Besuchern lassen auf eine vielversprechende Zukunft für die SCHAU! schließen





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