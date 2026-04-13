SCHAU! Frühjahrs- und Freizeitmesse in Dornbirn überzeugt mit neuem Konzept

Die Frühjahrs- und Freizeitmesse SCHAU! in Dornbirn präsentierte sich mit einem neuen Konzept, das auf thematische Gliederung und verbesserte Orientierung setzte. Rund 28.500 Besucher profitierten von den Neuerungen, darunter neue Themenbereiche wie Gesundheit und ein neu gestalteter Gartenbereich. Die Aussteller bewerteten die thematische Gliederung positiv.

Die Frühjahr s- und Freizeit messe SCHAU! in Dornbirn präsentierte sich vom 9. bis 12. April mit einem grundlegend überarbeiteten Konzept . Die diesjährige Veranstaltung, die rund 28.500 Besucher anzog, setzte auf eine klare thematische Gliederung, um den Besucher n eine verbesserte Orientierung zu bieten und die Effizienz des Messebesuchs zu steigern. Im Mittelpunkt der Neuerung standen sechs thematisch ausgerichtete 'SCHAUplätze', die das vielfältige Angebot übersichtlich zusammenfassten und den Besucher n eine gezieltere Auswahl und Informationsbeschaffung ermöglichten. Diese Neuausrichtung markiert einen strategischen Wandel in der Ausrichtung der Messe, um den sich verändernden Bedürfnissen der Besucher und Aussteller gerecht zu werden und die Relevanz der Veranstaltung langfristig zu sichern.

Die Einführung der SCHAUplätze erwies sich als voller Erfolg. Laut Veranstalter nutzten die Besucher die Messe bewusster und verbrachten mehr Zeit in den einzelnen Bereichen. Die durchschnittliche Verweildauer lag zwischen zwei und vier Stunden, ein deutliches Indiz für das gesteigerte Interesse und die verbesserte Qualität des Messeerlebnisses. Ein großer Teil der Besucher kannte die SCHAU! bereits aus den Vorjahren, was auf eine etablierte Stammkundschaft hindeutet. Messe-Geschäftsführer Nilly Nail betonte die strategische Bedeutung der Neuausrichtung: 'Die Neuordnung in SCHAUplätze bildet einen zentralen Baustein, um relevante Themen gezielt abzubilden und den Besuchern ein optimales Messeerlebnis zu bieten.' Besonders erfreulich war die Einführung eines neuen Bereichs, der sich ausschließlich dem Thema Gesundheit widmete. In einer separaten Halle konnten Besucher kostenlose Checks durchführen lassen, sich von Experten beraten lassen und an informativen Vorträgen zu Themen wie Vorsorge und Pflege teilnehmen. Ebenfalls erfreulich war der neu gestaltete Gartenbereich, der mit Präsentationen regionaler Gartenbaubetriebe, Gestaltungsideen und einem Wettbewerb, an dem sowohl eine Jury als auch das Publikum teilnehmen konnten, das Interesse der Besucher weckte.

Die Resonanz der Aussteller auf die thematische Gliederung war überwiegend positiv. Viele berichteten von gezielteren Gesprächen mit interessierten Besuchern, was auf eine höhere Effizienz der Messekontakte hindeutet. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Messe weiterhin von einem treuen Stammpublikum getragen wird, was die Bedeutung der Veranstaltung für die Region unterstreicht. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Besucher beliefen sich auf 124 Euro, ein weiterer Indikator für den wirtschaftlichen Erfolg der Messe. Die Kombination aus thematischer Ausrichtung, verbesserter Orientierung und einem breit gefächerten Angebot trug dazu bei, das Messeerlebnis zu verbessern und die SCHAU! als wichtigen Treffpunkt für Frühjahrs- und Freizeitinteressen in Dornbirn zu etablieren. Die erfolgreiche Umsetzung des neuen Konzepts lässt auf eine positive Zukunft für die Messe schließen und unterstreicht die Notwendigkeit, sich kontinuierlich an die Bedürfnisse von Besuchern und Ausstellern anzupassen, um langfristig erfolgreich zu sein.





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