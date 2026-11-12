Schattenwirtschaft in Österreich steigt auf 7,91 Prozent des BIP

Eine neue Studie zeigt: 25 Prozent der Österreicher beziehen Leistungen ohne Rechnung. Die Schattenwirtschaft wächst weiter und belastet die Staatskasse. Mehr Details hier.

Die Schattenwirtschaft in Österreich hat ein Niveau erreicht, das seit 2017 nicht mehr beobachtet wurde. Eine am Donnerstag präsentierte Untersuchung des Linzer Ökonomen Friedrich Schneider für das Marktforschungsinstitut market offenbart, dass 25 Prozent der Bevölkerung im vergangenen Jahr Leistungen ohne Rechnung in Anspruch genommen haben. Damit liegt der Anteil des illegalen Wirtschaftens bei rund 7,91 Prozent des Bruttoinlandsprodukt s. Der geschätzte Umsatz der Schattenwirtschaft beläuft sich dieses Jahr auf 41,96 Milliarden Euro.

Anstieg der Schwarzarbeit bei Reparaturen und Handwerk

Der Ökonom Friedrich Schneider stuft die aktuelle Entwicklung als den höchsten Wert für Schwarzarbeit seit 2017 ein. Die Ausgaben für diese nicht registrierten Dienstleistungen liegen pro Einsatz meist unter 500 Euro. Besonders häufig wird im Handwerk zur umgehenden Hilfe gegriffen. Bei 20 Prozent der Befragten stehen Autoreparaturen an erster Stelle, gefolgt von Elektroarbeiten, Installationen und allgemeinen Reparaturen mit 18 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Konsum von Schwarzarbeit im privaten Alltag weit verbreitet ist und keine Nische darstellt.

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Kostendruck und sinkende Staatsakzeptanz als Treiber

Als zentralen Faktor für den Anstieg nennt die Studie den wachsenden Kostendruck im Alltag. 65 Prozent der Befragten geben an, dass sie viele Dinge ohne Schwarzarbeit nicht mehr leisten könnten. Gleichzeitig lebt 64 Prozent der Bevölkerung aufgrund der wirtschaftlichen Lage sparsamer. Die direkte Krise führt dazu, dass 29 Prozent der Menschen öfter auf Schwarzarbeiter zurückgreifen, um Kosten zu sparen, und 21 Prozent selbst häufiger illegal arbeiten. Die Einstellung zur Schwarzarbeit hat sich über Jahrzehnte kaum gewandelt, wobei rund 60 Prozent der Österreicher Schwarzarbeit als Kavaliersdelikt betrachten.

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Personenbezogene Daten und finanzielle Auswirkungen

Rund ein Zehntel der Bevölkerung hat in den vergangenen Monaten selbst schwarz gearbeitet. Das durchschnittliche Einkommen aus dieser illegalen Tätigkeit liegt bei etwas über 1.150 Euro pro Jahr, verglichen mit 810 Euro im Vorjahr. Der Stundensatz belief sich auf 28 Euro, was einer Steigerung von 24 Euro im Vorjahr entspricht. Diese finanziellen Anreize stehen im Kontrast zur allgemeinen wirtschaftlichen Situation. Die Studie beruht auf einer repräsentativen Online-Befragung von 1.004 Personen ab 16 Jahren, die zwischen dem 15. und 29. September durchgeführt wurde.

Zusammenhang zwischen Leistung und Unzufriedenheit

Knapp vier von zehn Österreichern sehen einen direkten Zusammenhang zwischen der Ausbreitung der Schwarzarbeit und der Unzufriedenheit mit den Leistungen der öffentlichen Hand. 81 Prozent beurteilen den Umgang mit Steuergeldern als verschwenderisch. Nur noch ein Drittel der Bevölkerung ist mit dem Angebot von Gütern und Dienstleistungen von Bund und Land zufrieden. Dieser Wert war zwischen 2013 und 2021 mit Werten von 67 bis 73 Prozent deutlich höher. Die sinkende Zufriedenheit mit öffentlichen Leistungen korreliert somit klar mit der steigenden Bereitschaft, in den informellen Sektor zu wechseln.