Schamanen-Betrug: OGH-Entscheidung entscheidet über 12 Millionen Euro

Vor dem Obersten Gerichtshof wird in der Schamanen-Affäre über die Verteilung von 12 Millionen Euro beschlagnahmtem Vermögen entschieden. Klärt das Urteil die Herkunft?

Die Zukunft von rund zwölf Millionen Euro an sichergestelltem Vermögen steht auf der Kippe, wenn am kommenden Montag in der Berufungsverhandlung vor dem Wiener Landesgericht der entscheidende Punkt der Schamanen-Affäre erreicht wird. Diese massive Summe, die bei einer Razzia in der Villa der Familie M. in Maria-Enzersdorf sichergestellt wurde, könnte vollständig, teilweise oder gar nicht an die Angeklagten zurückfließen. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung befinden sich in einem harten Rechtsstreit darüber, ob diese Gelder als unrechtmäßig erlangt gelten oder ob sie als legitimes Familienvermögen einzustufen sind.

Das Schicksal der 12 Millionen Euro

Das Kernthema der anstehenden Verhandlung in Raum 212 am Wiener Landesgericht ist die Frage der legalen Eigentumsverhältnisse an den beschlagnahmten Werten. Die Verteidigung argumentiert, dass die Familienoberhäupter einen Anspruch auf die Rückübertragung eines Großteils der Mittel haben, da diese rechtmäßig erwirtschaftet worden seien. Im Gegensatz dazu sieht der Staat das Vermögen als Ergebnis von Betrug an gutgläubigen Opfern an, was eine Einziehung in die Staatskasse oder eine Rückzahlung an die Geschädigten erfordern würde. Das Gericht muss nun prüfen, ob der ursprüngliche Beschlagnahmebeschluss rechtlich haltbar war oder ob er aufgehoben werden muss, da der Verdacht auf unrechtmäßigen Erwerb nicht ausreichend begründet war.

Also read Wegen Zugriffs auf Fotos und Videos von Nutzern: 805 Millionen Euro Strafe für Meta in Italien

Hintergrund der Schamanen-Kriminalliste

Die sogenannte Schamanen-Villa in Maria-Enzersdorf diente jahrelang als Zentrum eines komplexen Betrugsapparats, der vor allem in Wien und dem angrenzenden Niederösterreich aktiv war. Die Selbsternannten, darunter die Hauptfiguren Amela und Anna, nutzten angeblich reinigende Ritualen und erfundene Flüche, um ihr Umfeld psychologisch zu manipulieren. Ziel war es, wohlhabende Personen zu ihrem Vertrauen zu gewinnen und sie anschließend um ihr gesamtes Vermögen zu bringen. Bei den Durchsuchungen der Immobilie machten die Ermittler einen sensationellen Fund: Hinter einer Geheimtür in einem Kleiderschrank und unter einem zubetonierten Swimmingpool lagerten massive Mengen an Goldmünzen, Schmuck und Banknoten im Millionenwert.

Verteidigung vs. Anklage

Die rechtliche Strategie der Verteidigung, die von den renommierten Anwälten Philipp Wolm, Nikolaus Rast, Michael Babic und Alexander Prenner vorangetrieben wurde, zielte darauf ab, die Herkunft der Gelder zu legitimieren. Sie betonen, dass in der Familie stets gutgewirtschaftet wurde und verweisen auf historische Kontostände, die bereits von M. Großvater geführt wurden. Als konkretes Beispiel führt die Verteidigung an, dass der Großvater bereits vier Millionen Euro auf seinen Konten geführt habe, was als Beleg für das langfristige Vorhandensein von Vermögen dient. Der frühere Oberste Gerichtshof (OGH) hatte ursprünglich dazu geführt, dass der Beschlagnahmebeschluss überprüft wurde, da der Staat nicht einfach Vermögen auf bloßen Verdacht hin einziehen darf.

Advertisement

Urteile gegen Familie M. und aktuelle Situation

Während die Haupttäterin Mariana M. im Alter von 45 Jahren weiterhin flüchtig ist und ihren Aufenthaltsort verschleiert, steht der Rest der Familie vor Gericht. Ihr Ex-Mann Dejan M., Sohn Francesco M. sowie Schwiegertochter Dona D. wurden im Dezember 2025 vom Straflandesgericht verurteilt, wobei dieses Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Die emotionale Komponente der Anklage zeigt sich auch in den Reaktionen der Angehörigen: Das Familienoberhaupt brach bei der Durchsuchung in lautstarkes Schluchzen aus, was als traumatischer Moment in die Berichterstattung einging. Die Verteidiger nutzen diese emotionale Distanz und die mangelnde eindeutige Zuordnung eines Teils der Gelder als Hebel für ihre Argumentation.

Mögliche Verteilung des beschlagnahmten Geldes

Ein zentrales Problem für die klare Zuordnung des Vermögens ist die Tatsache, dass von den gesamten elf bis zwölf Millionen Euro nur rund 1,8 Millionen Euro eindeutig als Entschädigung für konkrete Betrugsopfer identifiziert werden konnten. Ein erheblicher Teil der Summe stammt aus Quellen, deren Herkunft nicht mehr lückenlos dokumentiert oder deren ursprüngliche Opfer nicht mehr ausfindig gemacht werden können. Einige Opfer sind verstorben oder haben ihren Schaden nie gemeldet. Dies führt zu der juristischen Frage, ob diese unklaren Reste als Beute gelten und an den Staat fallen, oder ob sie aufgrund der Unschuldsvermutung und mangelnder Beweise den Angeklagten zurückgegeben werden müssen, was laut Verteidigung potenziell bis zu vier Millionen Euro und zwei Millionen Schweizer Franken betragen könnte.