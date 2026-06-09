Schallaburg erinnert an die 1980er mit Ausstellung und Veranstaltungen

Die Schallaburg in Wien erinnert an die 1980er mit einer Ausstellung und Veranstaltungen. Die Ausstellung zeigt, wie Neonfarben, Popkultur und neue Freiheiten den Alltag prägten, aber auch politische Spannungen, Krisen und Unsicherheiten.

Auf der Schallaburg möchte man den Besucherinnen und Besuchern heuer eine Zeitreise in die 1980er ermöglichen. Ein Jahrzehnt voller Gegensätze , geprägt von Aufbruch, Unsicherheit und grenzenloser Experimentierfreude : Das waren die 1980er, die heuer im Fokus der Jahresausstellung der Schallaburg stehen.

In "80er – Grenzen waren gestern" zeigt man, wie Neonfarben, Popkultur und neue Freiheiten den Alltag ebenso prägten wie politische Spannungen, Krisen und Unsicherheiten. Dieses Jahrzehnt soll dabei nicht als geschlossene Geschichte, sondern als vielschichtige Erfahrung präsentiert werden, wobei persönliche Erinnerungen eine ebenso große Rolle spielen wie Politik und Popkultur. Kuratorin Martina Zerovnik hat zu diesem Zweck Zeiträume, Erinnerungsräume und Themenräume gestaltet.

Sie zeigt, wie Musik, Mode, Film und Design das damals herrschende Lebensgefühl widerspiegeln, das laut, bunt und experimentierfreudig war. Aber es geht auch um große Ereignisse, um Angst und um Aufbruchsstimmung in einer Zeit, in der Menschen begonnen haben, Regeln zu hinterfragen, neue Lebensentwürfe auszuprobieren und Grenzen zu verschieben. Ein zentraler Bestandteil der Schau sind Originalobjekte und persönliche Erinnerungsstücke. Diese reichen von einem Walkman über einen Röhrenfernseher und Netzhemden bis zu Fanartikeln von Sportidolen und Tupperware-Dosen.

Schon im Vorjahr lief dafür ein Sammelaufruf, der mehr als 700 Einreichungen brachte. Das tägliche Leben ist dadurch stark repräsentiert. Die Objekte sollen kleine, individuelle Geschichten erzählen, die sich mit den großen Linien der Zeitgeschichte verbinden, wie Zerovnik sagt: "Durch persönliche Erinnerungen werden ganz alltägliche Dinge zu bedeutenden Zeitzeugnissen". Ihr war es wichtig, "Themenbereiche nicht isoliert zu zeigen, sondern, wie es im Leben so ist, vieles nebeneinander zu präsentieren.

". Was berühmte Persönlichkeiten betrifft, ist auch ein Dirigentenstab von Herbert von Karajan mit dabei, ebenso Falcos "Amadeus"-Jacke, Michael Jacksons Hut und Madonnas Glitzer-BH, die heimische Kunst ist beispielsweise mit einem blutigen Malhemd von Hermann Nitsch und Kiki Kogelniks "Yuppie" vertreten. Einige Exponate möchte man auch auf überraschende Weise präsentieren, wie die Kuratorin erzählt: "Wir haben zum Beispiel nicht bloß eine Telefonzelle, ein Motorrad und einen Röhrenfernseher in die Ausstellung gestellt.

Sondern wir fordern die Besucherinnen und Besucher dazu auf, in einer Toninstallation zu raten, was wie klingt oder klang. Zum Telefon gibt es also bei uns das Geräusch der Wählscheibe. Und zum Strickpullover mit dem ORF-Testbild spielen wir die Hymne und den Signalton ...

" Für sie gilt: "Wir wollen an ein Jahrzehnt erinnern, das völlig anders war – und manchmal doch nicht. ". Zusätzlich zur Ausstellung gibt es passende Veranstaltungen zum Thema: Beim NÖ-Familienfest sind Mitmachstationen, Workshops und mehr angekündigt. Und im Juli bietet man Filmklassiker aus den 80ern beim Sommerkino





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