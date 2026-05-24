Schalke-Trainer beschuldigt: Kind missbraucht

Schalke 04 hat nach Vorwürfen von Missbrauch gegen einen Jugendtrainer Konsequenzen gezogen. Der Mann steht im Verdacht, ein Kind sexuell missbraucht zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Sport lich feierte Schalke 04 unter dem österreichischen Erfolgscoach Miron Muslic gerade erst die Rückkehr in die deutsche Bundesliga – jetzt sorgen schwere Vorwürfe abseits des Platzes für einen Schock bei den 'Königsblauen'.

Im Verein kam es zu einem schweren Missbrauchsvorfall. Die Staatsanwaltschaft Münster ermittelt gegen einen Jugendtrainer des Traditionsvereins. Der Mann steht im Verdacht, ein Kind sexuell missbraucht zu haben. Wie die 'WAZ' berichtete, zeigte die Mutter eines 12-Jährigen den Co-Trainer bereits am 18.

April bei der Polizei an. Demnach soll der erste Kontakt bei einem Sichtungstraining eines Gelsenkirchener Fußballvereins entstanden sein. Danach habe der Beschuldigte dem Jungen exklusive Einzeltrainings im Münsterland angeboten. Bei einem dieser Trainings soll es schließlich zu einem Übergriff gekommen sein.

Die mutmaßliche Tat soll sich laut Ermittlern nicht auf dem Vereinsgelände von Schalke ereignet haben. Nur wenige Tage nach der Anzeige schlugen die Behörden zu: Am 22. April wurden die Privaträume des Verdächtigen durchsucht. Dabei stellten Ermittler zahlreiche Datenträger sicher.

Diese werden aktuell ausgewertet. Ob es weitere mögliche Opfer gibt, ist derzeit noch unklar. Schalke reagierte nach Bekanntwerden der Ermittlungen sofort und stellte den Mitarbeiter umgehend frei. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen steht zu jeder Zeit an erster Stelle.

Die Bestürzung über die Informationen ist daher enorm. Der Verein betonte außerdem, dass sich die Vorwürfe nach aktuellem Stand auf Vorfälle außerhalb des Vereinsgeländes beziehen würden. Gleichzeitig laufen interne Untersuchungen. Schalke kündigte an, die Behörden 'vollumfänglich' zu unterstützen und 'uneingeschränkt' mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten.

Der deutsche Bundesliga-Rückkehrer verweist zudem auf sein Kinderschutzkonzept, das seit 2023 in der Vereinssatzung verankert ist. Unter anderem soll dabei das sogenannte Sechs-Augen-Prinzip verhindern, dass Erwachsene mit Kindern alleine sind. Zusätzlich gebe es ein internes Meldesystem mit geschulten Ansprechpartnern





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