Schalke 04: Spieler stehen hinter Trainer Muslic trotz Krise

FC Schalke 04 in der Krise: Miron Muslic erhält Rückendeckung. Timo Becker unterstreitet die Einheit des Teams trotz Niederlage und Tabellenkeller.

Der FC Schalke 04 befindet sich weiterhin in einer tiefen sportlichen und psychologischen Krise. Nach der 0:2-Niederlage gegen RB Leipzig am vergangenen Samstagabend bleibt der deutsche Traditionsklub im Tabellenkeller der Bundesliga stecken. Der 44-jährige österreichische Trainer Miron Muslic steht unter massivem Druck, doch seine Spieler haben in einer öffentlichen Geste ihre Loyalität bekräftigt. Diese demonstrative Unterstützung soll nun dazu dienen, die notwendige Stabilität im Verein zurückzugewinnen.

Muslic erhält Rückendeckung aus der Kabine

Obwohl die sportliche Talfahrt anhält, bekommt Muslic eindeutige Unterstützung aus dem Kader. Die Königsblauen warten seit fünf Bundesliga-Spielen auf ihren ersten Sieg. Mit lediglich sechs Punkten aus acht Partien rangiert das Team aktuell auf dem 16. Platz, der direkten Gefahr der Relegation bedeutet. Diese Situation verschärft sich noch durch den bereits im DFB-Pokal beendeten Wettbewerb, wo man in der zweiten Runde überraschend am Zweitligisten Dynamo Dresden scheiterte.

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Timo Becker bekräftigt die Einheit des Teams

Nach der jüngsten Pleite gegen Leipzig stellte sich Verteidiger Timo Becker demonstrativ vor seinen Trainer. In einem Interview mit dem Sender DAZN betonte er deutlich, dass zwischen Team und Trainer kein Stück Papier passe. Damit will der Schalke-Profi ausschließen, dass es einen Bruch zwischen der Mannschaft und dem Coach gibt. Stattdessen schwärmt Becker regelrecht von der Arbeit des Österreichers und lobt dessen tägliche Unterstützung.

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Offensive schwach, Defensive stabil in Teilen

Spektroskopisch betrachtet laufen die Dinge für Schalke nicht rund. Besonders in der Offensive funktioniert die Zusammenarbeit wenig, was zu den anhaltenden Torlosigkeit führt. Im Gegensatz dazu steht die Defensive, die über weite Strecken der Spiele stabil zu bleiben scheint. Becker erklärte weiter, dass der Trainer hinter dem Team steht und die Spieler nun ihrerseits die Ergebnisse liefern müssen, um diese Unterstützung zurückzugeben.

Nächste Bewährungsprobe gegen Christian Ilzer

Die nächste große Herausforderung steht bereits in der kommenden Woche an. Schalke trifft auf die TSG Hoffenheim, deren Trainer Christian Ilzer ebenfalls aus Österreich stammt. Für den 44-jährigen Miron Muslic wäre ein Erfolgserlebnis in diesem Duell dringend nötig, um den inneren Schweinehund und den externen Druck zu bewältigen. Gelingt der Sieg nicht, wird die Kritik in Gelsenkirchen voraussichtlich weiter zunehmen.