Schafskälte: Der jähe Temperatursturz im Juni und seine Folgen

Jedes Jahr im Juni tritt die Schafskälte auf – ein Wetterphänomen, das mit einem drastischen Temperaturabfall verbunden ist. Wie es entsteht und welche Auswirkungen es auf Mensch und Tier hat, erfahren Sie hier.

Der Monat Mai ist zwar bekannt für kühlere Temperaturen, doch wenn sich im Juni der Sommer plötzlich verabschiedet, kann das besonders mühsam sein. Denn bereits in wenigen Tagen folgt die Schafskälte , ein Wetterphänomen , das vorwiegend zwischen dem 4. und 20.

Juni auftritt und mit kalten und feuchten Luftmassen aus dem Nordwesten einhergeht. Besonders intensiv zeigt sich diese Wetterlage oft um den 11. Juni, den sogenannten Barnabastag. Ein alter Bauerngedicht fasst die Erfahrung mit folgender Zeile zusammen: „Da hat man sich also gerade an die T-Shirts und kurzen Hosen gewöhnt und darf wieder die Übergangsjacke greifen, wenn die Temperaturen innerhalb weniger Stunden um bis zu 10 Grad sinken.

“ Historisch betrifft die Schafskälte besonders die Schafe, die im späten Frühjahr geschoren wurden, sobald die ersten warmen Tage einsetzten. Traf danach die Schafskälte ein, waren die Tiere ohne ihren schützenden Wintermantel besonders anfällig. Deshalb erhielt das meteorologische Phänomen auch den Namen unseres wichtigsten Wolllieferanten, dem Schaf. Die Regel „Schafskälte“ beschreibt nicht nur ein Wetterereignis, sondern auch eine Cultural Response der Landwirtschaft auf die plötzlichen Temperaturwechsel.

Für den Menschen bedeutet diese Wetterkapriole eine Herausforderung. Nach einer Phase der sommerlichen Gewöhnung an sonnige Tage und höhere Temperaturen folgt plötzlich eine nasse und herbstliche Phase. Solche Stimmungsschwankungen fordern nicht nur die Psyche, sondern machen auch Sportaktivitäten oder Freizeitpläne zu einer echten Probe. Meteorologische Prognosen vermitteln, dass die Schafskälte als natürliches und auch wiederkehrendes Wetterphänomen gilt, obwohl viele Menschen sie gerne vermeiden würden





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