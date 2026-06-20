Scam-Zentren in Südostasien: Eine milliardenschwere Industrie

In Südostasien ist eine Industrie entstanden, die nicht nur Kriminelle beschäftigt, sondern auch Köche, Sicherheitskräfte oder Taxifahrer. Rekrutiert wird laut einer Expertin auch im deutschsprachigen Raum.

In Südostasien ist eine Industrie entstanden, die nicht nur Kriminelle beschäftigt, sondern auch Köche, Sicherheitskräfte oder Taxifahrer. Rekrutiert wird laut einer Expertin auch im deutschsprachigen Raum.

Der Blick ins Innere eines Scam-Zentrums in einem Hotel in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh nach einer Razzia im März. Der Weg in ein anderes Leben, führt über ein Stellenangebot auf dem Handy. 7000 US-Dollar im Monat, steht da. Der Job wird an jemanden ausgeschrieben, der als Model arbeiten soll, die Bewerber sollen Deutsch sprechen. Der Arbeitsplatz: Kambodscha.

Wir sehen auf Telegram, dass für den deutschsprachigen Raum rekrutiert wird, wo ganz klar nach deutschen Sprachkenntnissen gefragt wird, teilweise sogar nach der Staatsbürgerschaft, sagt Kristina Amerhauser, eine Salzburgerin, die seit vier Jahren im thailändischen Bangkok lebt. Dort leitet sie das Mekong Observatory, benannt nach einem Fluss, der von China durch Myanmar, Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam fließt. Durch jene Länder, die Zentrum einer milliardenschweren Industrie geworden sind, deren Geschäftsmodell der weltweite Betrug ist, auf Englisch wird er Scam genannt.

Die Tricks der Betrüger sind im Grunde alt, aber bewährt: Vielversprechende Investments, sagenumwobene Schätze oder vorgegaukelte Romanzen, die alle am Ende dazu führen sollen, dass jemand sein Geld überweist. Die Betrüger entwickeln sich technologisch schnell weiter, beispielsweise mit künstlicher Intelligenz (KI). Meistens kommt bei einem Betrug der Moment an dem das Opfer den anderen sehen will, sagt Kristina Amerhauser. Es gibt Face-Swap-KI, wo jemand vor der Kamera sitzt, der dann einstellen kann: Wer bin ich heute?

Bis zu 300.000 Menschen sollen laut Schätzungen in abgeschotteten Gebäudekomplexen daran werken, anderen mit elaborierten Tricks aus der Ferne ihr Geld wegzunehmen. Genau kann das allerdings niemand sagen. Es gibt zahlreiche Berichte über Menschen, die mit Lügen über einen lukrativen Job in ein fremdes Land gelockt wurden, um dann in einer Anlage in einer Form moderner Sklaverei ihre angeblichen Schulden bei Kriminellen abzuarbeiten. Manche dürfte aber auch gewusst haben, womit sie ihr Geld verdienen werden.

In Kambodscha sollen die Einnahmen aus Betrügereien in manchen Jahren so hoch gewesen sein wie die Hälfte der offiziellen Wirtschaftsleistung, schreibt das von staatlichen Geldern finanzierte US-Institut für den Frieden in einer Analyse im Mai 2024. Durch Betrügereien in den sechs Mekong-Ländern könnten jährlich Vermögen im Wert von mehr als 43 Milliarden US-Dollar gestohlen worden sein, schätzen damals die Studienautoren, zu denen auch Kristina Amerhauser zählt.

Hinter dem Begriff des Scam-Zentrums verbirgt sich in diesen Ländern ein ökonomischer Faktor, der schnell zu einem geopolitischen wird. Ohne politischen Schutz kann man Scam-Zentren auf großem Niveau nicht führen, sagt Amerhauser. Sie ist selbst an den riesigen Anlagen vorbeigefahren, die kleinen Städten gleichen, und Online-Casinos beherbergen, in denen Bürogebäude oder Hotels stehen. Mittlerweile ist das eine Industrie, die viele andere auch beschäftigt, sagt die österreichische Expertin, die bei der Global Initiative against Transnational Organized Crime angestellt ist.

Nicht als Scammer, aber als Köche, Sicherheitskräfte oder Taxifahrer. Das sind Leute aus ihrem Dorf weggezogen, haben ihre Landwirtschaft aufgegeben, um ein Restaurant in oder um ein Scam-Zentrum zu eröffnen. Dazu kommt, dass die politische Elite der Länder mitverdient. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Berichte über kambodschanische oder thailändische Politiker, die im Umfeld der Betreiber von Scam-Zentren auftauchten.

Um welche Summen und Einfluss es sich handelt, zeigt der Fall der kambodschanischen Prince Holding Group, die vom Geschäftsmann Chen Zhi gegründet wurde. Ihr gehören Immobilien, eine Bank, eine Fluglinie - und sie soll laut den US-Ermittlern auch Scam-Zentren betreiben. Im vergangenen Herbst beschlagnahmten US-Ermittler Bitcoins im Wert von rund 15 Milliarden US-Dollar. In London wurden 19 Immobilien im Wert von 134 Millionen US-Dollar sichergestellt, mehr als 140 Menschen wurden mit Strafmaßnahmen belegt.

Zhi wurde dieses Frühjahr nach China ausgeliefert, wo er sich wegen Betrügereien rund um Krypto verantworten muss. Das Milliardengeschäft vermischt sich mit Konflikten in der Mekong-Region: Im Dezember 2025 nahmen thailändische Soldaten rund um einen eskalierenden Grenzstreit auch den Gebäudekomplex O'Smach in Kambodscha ein, wo sich ein Standort der Betrugsindustrie befand, in dem tausende Menschen arbeiten, eine kleine Stadt. Die verlassenen Anlagen mit gefälschten Polizeiuniformen und Skripten der Anrufer präsentierte man daraufhin ausländischen Journalisten.

Was Show ist und was ernstgemeinte Verbrechensbekämpfung, sei nicht immer leicht zu unterscheiden, sagt Amerhauser





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