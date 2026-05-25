SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg: Relegation-Duell um Bundesliga-Platz

The final spot in Germany's Bundesliga for the upcoming season is up for grabs between VfL Wolfsburg and SC Paderborn. The return match in the relegation duel for a spot in Germany's Bundesliga is between SC Paderborn and VfL Wolfsburg. The first match ended in a 0:0 draw.

Welches Team holt sich den letzten freien Platz für die kommende Saison in Deutschlands Bundesliga : der VfL Wolfsburg oder der SC Paderborn? Räckspiel im Relegation s-Duell um einen Platz in Deutschlands Bundesliga : Der SC Paderborn empfängt den VfL Wolfsburg - die erste Partie war mit einem 0:0 zuende gegangen.

Die "Wölfe" hatten den Direktabstieg aus der Bundesliga mit einem Sieg gegen St. Pauli vermieden und ihre bisherigen zwei Teilnahmen an der Relegation 2017 (Eintracht Braunschweig) und 2018 (Holstein Kiel) siegreich bestritten. Paderborn hatte die Meisterschaft in der Zweiten Liga hinter Schalke 04 und Elversberg abgeschlossen. Der Klub spielte zuletzt 2019/20 für eine Saison im Oberhaus





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