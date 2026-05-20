SC Freiburg trifft in Europa League-Finale: Philipp Lienhart-Chances und Vorteile

Emotionelles Finale erwartet im Istanbuler Beşiktaş Park zwischen SC Freiburg und Aston Villa. Der Titelkampf um die Chance an der WM-Preparation.

Finale in der Europa League! Der SC Freiburg mit ÖFB-Legionär Philipp Lienhart trifft im Istanbuler Beşiktaş Park auf Aston Villa. Wir berichten live ab 21 Uhr im Ticker unten.

Philipp Lienhart hat die Chance, die Vorbereitung für die Fußball-WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko als Europa-League-Sieger in Angriff zu nehmen. Dazu muss für den SC Freiburg am Mittwoch um 21.00 Uhr im Endspiel gegen Aston Villa im Besiktas Park von Istanbul ein Sieg her. Der 29-Jährige dürfte in der Innenverteidigung gesetzt sein. Er könnte als zweiter ÖFB-Kicker nach Kevin Danso 2025 mit Tottenham bei einem Gewinn des zweitwichtigsten Europacup-Bewerbs mitwirken.

Die Europa League gewonnen haben auch Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker 2022 mit Eintracht Frankfurt, beide spielten aber im Finale nicht. Dass Lienhart so ein 'Schicksal' erfährt, ist nicht zu erwarten. Dem Abwehrspieler machten zwar während der Saison Verletzungsprobleme zu schaffen, in den beiden Halbfinalduellen mit dem SC Braga und dem letzten Saisonspiel in der deutschen Bundesliga gegen RB Leipzig war er aber über die volle Distanz im Einsatz.

'Wir wollen auch diesen letzten Schritt machen und uns nicht damit zufriedengeben, ins Finale gekommen zu sein', betonte Freiburg-Trainer Julian Schuster. Auch für viele Spieler ist das Endspiel das Highlight, darf sich doch Freiburg erstmals in einem Europacup-Finale versuchen.

'Es ist ein sehr, sehr großes Zeichen, wie sich der Verein die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Es gilt jetzt diese Hemmschwelle der titellosen Zeit zu überwinden und das Endspiel als kleiner Startschuss zu sehen', sagte Matthias Ginter





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