SC Austria Lustenau returns to Bundesliga, clinches title in 2. Liga

The SC Austria Lustenau has secured their return to the Bundesliga after clinching the Meistertitel in the 2. Liga in the last round. The team, managed by Coach Markus Mader, has achieved their sixth season in the Oberhaus after the second year of their comeback.

Der SC Austria Lustenau ist zurück auf der Fußball- Bundesliga -Landkarte. Die 'Grün-Weißen' fixierten den Meistertitel in der 2. Liga in der letzten Runde und dürfen damit 2026/27 ihre sechste Saison im Oberhaus absolvieren.

Für die Mannschaft von Coach Markus Mader gelang damit schon im zweiten Jahr nach dem Abstieg wieder die Erstliga-Rückkehr. Zu erwarten war dieser nicht unbedingt, zumal die Lustenauer in der Anfangsphase der Saison nur bei einem 4:0-Auftaktsieg bei Liefering und einem folgenden 1:0 gegen Hertha Wels meisterlich agiert hatten. Die Tabellenführung gab es neben der 1. Runde erst nach Runde 22 wieder.

Auch nach den Runden 23 sowie ab der 25. standen die Lustenauer aufgrund von Schwächephasen der Konkurrenz ganz oben und hatten somit den längsten Atem. Im Gegensatz zum Aufstieg 2022, als Lustenau mit Haris Tabakovic (26 Treffer) eine Tormaschine sowie mit dem nunmehrigen ÖFB-Teamspieler Muhammed Cham eine weitere tragende Figur in der Offensive hatte, gilt diesmal vor allem das starke Kollektiv als Erfolgsfaktor.

Bester Torschütze ist der 24-jährige Sambia-Teamstürmer Jack Lahne mit neun Toren, Mame Wade aus dem Senegal und der Franzose Mohamed-Amine Bouchenna haben je sechsmal getroffen. Letzterer ist im Sommer 2025 als Leihspieler vom französischen Zweitligisten Clermont-Foot zum Team gestoßen. Durch diese Kooperation hatte damals auch Cham im 'Ländle' gespielt. Sie darf daher als wichtiger Baustein für den Lustenauer Erfolg damals und jetzt bezeichnet werden.

Unabhängig davon spielen mit Tormann Domenik Schierl (31), Innenverteidiger und Kapitän Mathias Maak (33) sowie Mittelfeldspieler Pius Grabher (32) drei Akteure seit Jahren tragende Rollen im Austria-Dress. Sie leisteten ihren Beitrag zu 16 Siegen in 28 Partien. Prunkstück war eher die Defensive, kassierte der Club doch mit 26 die drittwenigsten der Liga. Auf der anderen Seite sind die 40 geschossenen Tore nur der sechstbeste Wert.

Für Mader ist es bereits der zweite Bundesliga-Aufstieg nach 2022. Mitte November 2023 musste er gehen, ein Turnaround im Kampf um den Klassenerhalt gelang dadurch nicht. 16 Punkte nach vier Siegen, neun Remis und 19 Niederlagen waren zu wenig, um den Abstieg zu verhindern. Auch in der 2. Liga lief es nicht nach Wunsch, deshalb wurde das Kurzzeit-Engagement von Martin Brenner beendet und Mader Anfang Dezember 2024 wieder eingesetzt.

Das Zuschauerinteresse kann sich sehen lassen. Beim mit 2:0 gewonnenen Vorarlberger Duell mit Bregenz waren zuletzt mehr als 5000 Fans im Reichshofstadion, wie auch bei der Titelentscheidung gegen Amstetten. Es heißt seit der Eröffnung nach dem 20,5 Millionen Euro teuren Neubau im Juli 2025 Sun-MinimealArena. 5138 Besucher haben Platz, Sitzplätze gibt es knapp 3100, Stehplätze knapp 2050. Neben dem Stadion gibt es auch ein Austria-Dorf, wo die Fans nach der Partie noch verweilen können.

Diese hatte schon Tradition, als die Lustenauer 1997 erstmals Bundesligaluft schnuppern durften. In ihrer Premierensaison wurden sie in der damaligen Zehnerliga genauso Neunter (32 Punkte/6 Siege, 14 Remis, 16 Niederlagen) wie 1998/99 (23/4, 11, 21). Die Saison darauf endete im Jahr 2000 mit nur 19 Punkten nach vier Siegen, sieben Remis und 25 Niederlagen mit dem Abstieg.

Gegründet wurde der Klub 1914 als Fußballriege des Turnerbund Lustenau, später wurde daraus die 'Fußballabteilung', ehe 1936 die Umbenennung in 'SC Austria Lustenau' erfolgte. Nach dem Rückzug von Bernd Bösch, der 2019 die Nachfolge von Langzeitpräsident Hubert Nagel angetreten hatte, ist seit diesem Jahr Christoph Wirnsberger als Vorstandssprecher die treibende Kraft im Klub. Als bisher größte Erfolge der Lustenauer gelten die beiden Finalteilnahmen im ÖFB-Cup in den Jahren 2011 (0:2 gegen Ried) und 2020 (0:5 gegen Salzburg).

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