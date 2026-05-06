Saudi-Arabiens strategischer Kurswechsel im Weltsport: Der Fall Newcastle United

Das Königreich Saudi-Arabien überdenkt seine milliardenschwere Sportoffensive im Rahmen der Vision 2030. Während einige Projekte gestrichen werden, bleibt Newcastle United ein zentraler Baustein für Soft Power und kommerzielles Lernen.

Das Königreich Saudi-Arabien befindet sich derzeit in einer Phase der strategischen Neuausrichtung seiner globalen Sportoffensive. Über Jahre hinweg hat das Land im Zuge der ambitionierten Vision 2030 astronomische Summen in den internationalen Sport gepumpt, wobei es gleichzeitig als Sponsor, Investor und Veranstalter auftrat.

Doch nun scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein, an dem die Scheichs den Sparstift ansetzen. Diese Entwicklung zeigt sich deutlich an mehreren Fronten: So wurde der Finanzierung der eigenen LIV-Golf-Serie ein Ende gesetzt, und auch die WTA-Finals im Damentennis sollen im kommenden Jahr nicht mehr in Riad ausgetragen werden. Ein wesentlicher Faktor für diese Zurückhaltung ist die geopolitische Instabilität, wie etwa die Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt, die bereits zur Absage des Formel-1-Grand-Prix in Dschidda führten.

Es wurde schmerzlich deutlich, dass die Rolle als globaler Gastgeber fragil ist und schnell durch äußere Umstände beendet werden kann. Die anfängliche Hybris, den Sportmarkt durch schiere Finanzkraft zu dominieren, weicht nun einem kalkulierteren Ansatz, bei dem Investitionen dort gestoppt werden, wo die gewünschten Effekte ausbleiben, und dort verstärkt werden, wo tatsächliche Siege eingefahren werden. In diesem Spannungsfeld steht insbesondere der englische Fußballclub Newcastle United.

Die Nervosität im St. James’ Park war in den letzten Tagen greifbar, als die Eigentümer vom saudischen Staatsfonds PIF zu ihrem alljährlichen Meeting anreisten. Diese Reise erfolgte in einer Phase, in der das neue Strategiepapier des PIF auffallend wenig über Sport oder Fußball aussagte und gleichzeitig die Geldhähne für das Golf-Projekt LIV zugedreht worden waren. Zur Erinnerung: Saudi-Arabien hatte den Verein vor fünf Jahren von Mike Ashley für rund 350 Millionen Euro erworben und seither über eine Milliarde Euro investiert.

Mit dem PIF als Eigentümer, dessen Vermögen auf etwa eine Billion US-Dollar geschätzt wird, stieg Newcastle zum reichsten Klub der Welt auf. Dies war Teil eines umfassenden Sportswashing-Spektakels, das durch die Fußball-WM 2022 in Katar befeuert wurde. Ziel war es, eine neue globale Topliga aus dem Wüstenboden zu stampfen und die WM 2034 ins Land zu holen. Letzteres ist bereits gelungen, doch der sportliche Erfolg in England stagniert derzeit.

Newcastle belegt in der Premier League lediglich den 13. Tabellenplatz, die Qualifikation für die Europacups ist in weiter Ferne, und Trainer Eddie Howe steht nach einer Serie von Niederlagen massiv unter Druck. Dennoch gibt es gewichtige Gründe, warum der PIF-Gouverneur Yasir Al-Rumayyan den Verein trotz der aktuellen Krise nicht aufgibt.

Die Scheichs stehen unter dem immensen Druck, die nationale Wirtschaft Saudi-Arabiens unabhängig von den Öleinnahmen zu machen, Arbeitsplätze für die junge Bevölkerung zu schaffen und internationale Fachkräfte sowie Touristen ins Land zu locken. Ein Investment wie Newcastle United dient hierbei als Instrument der Soft Power. Durch die Präsenz in der wohl renommiertesten Liga der Welt bleibt das Königreich sichtbar und relevant.

Darüber hinaus fungiert der Verein als eine Art Lernlabor. In der Premier League können die Saudis wertvolle Erfahrungen sammeln, wie man einen Spitzenclub führt, um diese Erkenntnisse auf die eigene Saudi Pro League zu übertragen, die ebenfalls zu einer der führenden Ligen weltweit aufsteigen soll. Auch die finanzielle Perspektive ist attraktiv: Der englische Fußball und die Champions League sind hochgradig kommerzialisiert. Steigende TV-Verträge und neue Broadcaster sorgen für enorme Einnahmepotenziale.

Schätzungen zufolge könnte der PIF Newcastle heute bereits für über eine Milliarde Euro verkaufen, was die Investition finanziell rentabel macht. Ein interessanter Aspekt ist zudem der Vergleich mit anderen Sportarten. Während die LIV-Golf-Tour scheiterte, weil sie sich mit der etablierten PGA-Tour und dem amerikanischen Kulturverständnis anlegte, war das Engagement im Tennis erfolgreicher. Trotz halbleerer Ränge bei den WTA-Finals in Riad öffnete dies die Tür zur prestigeträchtigen Herrentour der ATP, die ab 2028 ein Masters-1000-Turnier im Land ausrichten wird.

Newcastle United steht somit sinnbildlich für die neue, nachhaltigere Strategie des saudischen Sportswashings. Bedingt durch die strengen Finanzvorschriften der Premier League, die übermäßige Verluste über einen Drei-Jahres-Zeitraum verbieten, wurde auf eine nachhaltigere Entwicklung gesetzt. Statt blindlings Superstars mit Rekordgehältern zu verpflichten, investierte man zuerst in die Infrastruktur. Ein Zeichen dieser neuen Pragmatik war der Verkauf des Starspielers Alexander Isak an den FC Liverpool für 145 Millionen Euro, womit der Verein einen hohen Gewinn erzielte.

Der jüngste Sieg gegen Brighton mit 3:1, der zeitgleich mit dem Besuch von Al-Rumayyan stattfand, könnte das Vertrauen in diesen Weg stärken. Wie Trainer Eddie Howe betonte, waren die Gespräche mit den PIF-Vertretern konstruktiv, und die langfristige Planung verspricht weiterhin spannende Zeiten für den Verein





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