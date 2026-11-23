Berichte aus Antalya deuten darauf hin, dass Saudi-Arabien und verbündete Nationen die COP31 maßgeblich beeinflussten, um fossile Brennstoffe aus dem Abschlusstext fernzuhalten. Dies verhinderte eine politische Einigung.

Saudi-Arabien übte auf der 31. UNO-Klimakonferenz ( COP31) im türkischen Antalya nach Angaben europäischer, lateinamerikanischer, asiatischer und afrikanischer Unterhändler einen unverhältnismäßig großen Einfluss aus. Das Königreich führte den Widerstand gegen Formulierungen an, die eine Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen forderten. Diese taktische Blockade gilt als Hauptgrund dafür, dass erstmals seit 2009 keine politische Einigung erzielt wurde. Verhandlungen der EU, kleiner Inselstaaten und anderer vom Klimawandel bedrohter Länder scheiterten an der Weigerung, explizite Erwähnungen von Öl, Gas und Kohle im Text zu dulden.

Ungleiche Zugänge zur Konferenzleitung

Die Konferenzdauer wurde so lange wie nie zuvor verlängert, während parallel Berichte über ungleiche Behandlung der Teilnehmerkreis aufkamen. Ein Mitglied des Verhandlungsteams eines kleinen Inselstaats beklagte, dass vereinbarte Treffen mit der türkischen und der australischen Konferenzleitung wiederholt abgesagt wurden. Im Gegensatz dazu berichteten Delegierte, dass Vertreter Saudi-Arabiens regelmäßig direkten Zugang zu den Verhandlungsräumen hatten. In der Nacht auf Sonntag besuchten saudi-arabische, chinesische und russische Regierungsvertreter häufig die Büros der Konferenzpräsidentschaft, während anderen Gruppen der Zugang erschwert wurde.

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EU und Inselstaaten fordern fossilfreie Sprache

Der irische Klimaminister Darragh O'Brien äußerte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass diese COP offenbar von einigen Ölstaaten gekapert worden sei. Er sprach dabei im Namen der Europäischen Union und kritisierte die Dominanz der Förderländer. Die dänische Klimaministerin Samira Nawa erklärte, dass fossile Brennstoffe ohne Nennung im Abschlusstext der Stimme der Ölstaaten Gehör verschaffen würden. Wissenschaftler warnen seit Jahren, dass genau diese Energieträger die globale Erderwärmung vorantreiben und daher in Klimaabkommen nicht ignoriert werden dürfen.

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Fehlende US-China-Kooperation verstärkt Blockade

Die Position Riads in Antalya wurde laut mehreren Unterhändlern dadurch gestärkt, dass die USA nicht aktiv an der COP31 teilnahmen. Zudem fehlte die enge Abstimmung zwischen den Vereinigten Staaten und China, die bei früheren Konferenzen den Weg zu Kompromissen ebnete. Singapurs Umweltministerin Grace Fu betonte, dass es nicht mehr ein oder zwei große Akteure gebe, die die Grenzen der Diskussion klar absteckten. Diese Grenzen seien unschärfer geworden, was die Verhandlungen erheblich erschwere und den Einfluss kleinerer Nationen weiter marginalisiere.

Historischer Vergleich und anhaltende Kontroverse

Bei den Klimakonferenzen 2021 in Glasgow und 2023 in Dubai waren fossile Brennstoffe ausdrücklich im Text erwähnt worden. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) wehrt sich seit Langem gegen jede Formulierung, die diese Ressourcen kritisiert, und argumentiert, sie müssten Teil des weltweiten Energiemixes bleiben. Die türkische Präsidentschaft dementierte jedoch jede Bevorzugung eines Landes oder einer Gruppe. Offizielle Stellungnahmen Saudi-Arabiens und Australiens zum Vorwurf der unfairen Verhandlungsbedingungen lagen zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor.