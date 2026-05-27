Satelliten sehen einen starken El Niño kommen

Die US-Weltraumbehörde NASA gibt an, dass ein El Niño im späten Jahr eintreffen wird. Die Meeresspiegel-Daten des Satelliten Sentinel-6 Michael Freilich zeigen eine deutliche Zunahme der Ozeanhöhe.

Satelliten beobachten eine breite Welle im Pazifik , die auf einen starken El Niño hinweist. Die US-Weltraumbehörde NASA gibt an, dass ein El Niño im späten Jahr eintreffen wird.

Die Meeresspiegel-Daten des Satelliten Sentinel-6 Michael Freilich zeigen eine deutliche Zunahme der Ozeanhöhe. Die Welle bewegt sich ostwärts Richtung Südamerika und heizt das Meerwasser stark auf. In einigen Regionen liegt die Temperatur bereits 7,5 Grad über dem Durchschnitt. Klimaforscher warnen vor einem möglichen 'Super El Niño', einem Ereignis, das sogar stärker ausfallen könnte als der historische El Niño von 1997/98.

Die Kelvin-Welle im Pazifik könnte durch die jüngsten La-Niña-Phasen und rekordwarme Ozeane ausgelöst werden. Wenn die warme Wasserwelle den äquatorialen Pazifik erreicht, wird das empfindliche Gleichgewicht im Meer durcheinander geraten. Die Folgen könnten weltweit spürbar werden, von Dürren und Hitzewellen bis zu heftigen Überschwemmungen und hoher Luftfeuchtigkeit. Klimaforscher warnen bereits vor möglichen Rekordtemperaturen in der Region im Jahr 2027.

Der El Niño könnte auch die Sommer in Österreich beeinflussen, aber direkte Prognosen lassen sich daraus nicht ableiten





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

El Niño Pazifik Wetter Klima Ozean Welle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Bildungskatastrophe, mit der sich die Politik nicht abfinden darfEin Lehrer spricht in der „Presse“ über die Zustände an einer Wiener Brennpunktschule. Warum setzen wir nicht alle Hebel in Bewegung, um die Lage zu verbessern?

Read more »

Russland droht Elon Musk: Starlink im Fadenkreuz - Atomangriffe auf Satelliten angedrohtNach einem ukrainischen Angriff auf eine russische Basis in der Ostukraine droht die russische Führung Tech-Unternehmer Elon Musk mit Konsequenzen. Der Grund: sein Satelliteninternet Starlink, das der Ukraine Kommunikationsvorteile verschafft. Der Chef der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, deutete Atomwaffeneinsatz an. In russischen Talkshows werden sogar Angriffe auf Starlink-Satelliten gefordert. Die Ukraine zeigt sich unbeeindruckt und setzt ihre Offensiven fort.

Read more »

Nina Blum bringt „Sugar“ und die 20er in die Eden BarMit stilechtem 20er-Jahre-Jazz, aufwendigen Original-Kostümen und kulinarischen Schmankerln gab das spielfreudige Ensemble rund um Intendantin Nina Blum und Adriana Zartl einen fulminanten Vorgeschmack auf das kommende Sommertheater-Highlight „SUGAR. MANCHE MÖGEN’S HEISS“.

Read more »

Die Türkei gleitet in eine Autokratie ab: Erdoğan zerschlägt die...Duygu Özkan, Jahrgang 1981, ist seit 2009 für „Die Presse“ tätig. Im Ressort Außenpolitik schreibt sie hauptsächlich über den Nahen Osten, Gesellschaftspolitik sowie multilaterale Themen. Sie studierte Geschichtswissenschaften an der Humboldt Universität zu Berlin sowie an der Universität Wien.

Read more »