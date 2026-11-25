Der Wiener Influencer Seidl namens Satansbratan offenbart im Interview mit dem Kurier, dass er trotz hoher finanzielle Angebote keine Impfkampagne unterstützt, um seine Follower nicht zu spalten. Lesen Sie hier die Hintergründe und seine politischen Aussagen.

Der in Österreich bekannte Reality-TV-Star und Social-Media-Influencer Andreas Seidl, dessen Pseudonym " Satansbratan" lautet, hat seine klare Positionierung im medialen Diskurs bestätigt. In einem aktuellen Interview mit dem " Kurier" räumt der 33-Jährige ein, dass seine ungeschminkte Art im Internet nicht nur Fans bringt, sondern ihm auch geschäftliche Chancen und damit verbundene Einnahmen kostet. Seidl betont, dass er keine Kompromisse bei seinen Überzeugungen eingeht, selbst wenn dies finanzielle Einbußen durch ausfallende Markenkooperationen zur Folge hat.

Finanzielle Einbußen durch ehrliche Meinung

Andreas Seidl erklärt offen, dass der direkte Austausch seiner Meinung mit Konsequenzen für seine Einkommensströme verbunden ist. Er gibt zu, dass er durch seine transparente Art manches Geld verliert, da bestimmte Unternehmen Kooperationen mit ihm scheuen. Diese Entscheidung ist ihm jedoch bewusst, da er den Erhalt seiner Glaubwürdigkeit bei seiner Zielgruppe vor kurzfristige finanzielle Gewinne stellt. Seine Marke basiert auf Authentizität, was ihn dazu zwingt, auch kontroverse Themen anzusprechen, statt sich der mainstream-konformen Stille zu ergeben.

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Sein Wohnort im zehnten Wiener Bezirk, derieden Bezirk Wieden, prägt seine direkte Kommunikationsweise, die er selbstbewusst verteidigt. Er stellt klar, dass seine Wurzeln in diesem Bezirk liegen, wo er auch die Schule besuchte. Diese lokale Verankerung dient ihm als Argumentationsbasis, um sich in öffentlichen Debatten zu positionieren. Er nutzt seine Plattform, um Themen aufzugreifen, die von der klassischen Politik oft ausgeklammert werden, und spricht dabei oft eine Sprache, die im Internet auf große Resonanz stößt.

Ablehnung lukrativer Impfkampagnen

Eines der prominentesten Beispiele für seinen Prinzipienstreik war die Corona-Impfkampagne, als er Angebote im fünfstelligen Eurobereich ausschlug. Seidl berichtet, dass ihm Tausende Euro für Werbekampagnen zur Förderung der Impfung angeboten wurden. Er lehnte diese Summen strikt ab, um seine Zuschauer nicht in Lager zu zwingen. Ihm war es ein Dorn im Auge, durch bezahlte Werbung eine Spaltung der Gesellschaft zu verursachen, indem er eine bestimmte medizinische Maßnahme als einziggiltig darstellt.

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Der Influencer stellt heraus, dass er weder ideologisch geimpft noch impfkritisch positioniert war. Für ihn stand stets die individuelle Entscheidungsfreiheit des Einzelnen im Vordergrund. Er möchte seinen Followern nicht vorschreiben, sich impfen zu lassen oder sich zu weigern. Seidl lehnt es kategorisch ab, die Rolle des Moralapostels oder der autoritären Stimme in Gesundheitsfragen einzunehmen, und verzichtet darauf, direkte Anweisungen an seine Community zu geben.

Konflikt mit Politik und Medienlandschaft

Seine Kritik erstreckt sich weit über Gesundheitsthemen hinaus und trifft auf die politische Elite. Seidl sieht sich selbst als Außenseiter der etablierten Politik, da er keinen akademischen oder elitären Hintergrund aus den oberen Rängen der Wiener Gesellschaft mitbringt. Stattdessen sieht er sich als Vertreter der Straße. Er geht offen mit Politikern ins Gericht und nutzt seine Reichweite, um deren Aussagen zu hinterfragen oder zu kritisieren, ohne Rücksicht auf diplomatische Konsequenzen zu nehmen.

Die Reaktion der Öffentlichkeit ist unterschiedlich, wobei seine politischen Beiträge oft mehr Aufmerksamkeit generieren als seine eigentliche Nische. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt traditionell im Bereich Lifestyle und Unterhaltung. Doch genau seine politischen Ansagen sorgen für virale Effekte. Seidl begründet dies mit der These, dass hinter einer soliden Basis, die er als "gutes Pferd" metaphorisch bezeichnet, stets Resonanz entsteht. Dies unterstreicht seine Strategie, den Mainstream nicht blind zu folgen, sondern eigene Akzente zu setzen.

Philosophie des Friedens und Menschenbildes

Andreas Seidl definiert seine persönliche Lebensphilosophie mit dem Satz: "Meine Religion ist Frieden, meine Nationalität ist Mensch." Er distanziert sich von der polarisierenden Sprache, die er in der heutigen Medienlandschaft häufig beobachtet. Seidl wirft den Medien vor, Konflikte zu schüren, anstatt zu versöhnen. Er möchte nicht Teil dieser Dynamik sein und versucht, durch seine Präsenz eine deeskalierende Wirkung zu entfalten.

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Der Influencer bleibt sich treu, dass er nicht jede Botschaft gegen Geld verbreitet. Seine拒绝ung der Impfkampagne ist ein Beleg dafür, dass ethische Überlegungen und der Schutz seiner Community vor Spaltung Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen haben. Er wird weiterhin seine Meinung äußern, unabhängig davon, ob dies von der Gesellschaft oder der Politik gern gesehen wird. Damit festigt er seinen Status als kritische Stimme im deutschen Sprachraum.