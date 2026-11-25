Sasa Kalajdzic reagiert gelassen auf Spekulationen, FC Bayern München könnte ihn als Ersatz für Harry Kane verpflichten. Der ÖFB-Star zeigt sich unbeeindruckt.

Sasa Kalajdzic hat die Spekulationen um einen möglichen Wechsel zum FC Bayern München klar zurückgewiesen. Der österreichische Nationalspieler und Stürmer des LASK Linz erklärte nach der 0:1-Niederlage gegen Bodö/Glimt in der Champions League, dass ihn die Gerüchte nicht interessieren. Die Diskussionen entstanden, nachdem Sky-Experten ihn als potenziellen Ersatz für den verletzten Harry Kane ins Spiel gebracht hatten.

Medienschlagzeilen nach Harry-Kane-Verletzung

Die Debatte über einen möglichen Transferstart wurde durch Sky-Experten Marko Stankovic und Didi Hamann in "Hamann & Stankovic - Der Fußball Podcast" angefacht. Marko Stankovic nannte Sasa Kalajdzic explizit als Backup-Option für den deutschen Rekordmeister. Auch Didi Hamann, ehemaliger Bayern-Spieler, äußerte die Ansicht, der FC Bayern könnte am LASK-Offensivakteur interessiert sein. Diese Äußerungen lösten in der deutschen und österreichischen Medienlandschaft intensive Diskussionen über die Offensive der Münchner aus.

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Der FC Bayern München sieht sich derzeit ohne Harry Kane, der monatelang ausfällt. Die Spekulationen, der Verein könnte im Wintertransferfenster verstärken, gewannen an Gewicht, als Experten wie Stankovic und Hamann konkrete Namen in den Raum warfen. Marko Stankovic betonte in seiner Einschätzung, dass Sasa Kalajdzic ihm als ideale Ergänzung eingefallen sei. Didi Hamann fügte hinzu, dass eine Verpflichtung des Österreichers beim deutschen Rekordmeister denkbar wäre.

Kalajdzics klare Absage an Spekulationen

Sasa Kalajdzic ging nach der 0:1-Pleite bei Bodö/Glimt direkt auf die medialen Schlagzeilen ein. Auf die Frage, ob ihn die Nachrichten erreichen, antwortete der 29-Jährige unmissverständlich. Er erklärte, dass es ihn ehre, im Zusammenhang mit dem FC Bayern München genannt zu werden. Gleichzeitig stellte er jedoch klar, dass ihn die Diskussionen aktuell nicht interessieren. Seine Priorität liegt ausschließlich auf der sportlichen Leistung.

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Der ÖFB-Teamstürmer verwies darauf, dass er im Laufe seiner Karriere bereits mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht worden sei. Für ihn ist der mediale Hype um eine mögliche Verpflichtung durch den FC Bayern München keine Grundlage für zukunftsorientierte Überlegungen. Sasa Kalajdzic betonte, dass er andere Dinge im Kopf hat und sich nicht von externen Gerüchten ablenken lässt. Der Fokus liegt auf der unmittelbaren sportlichen Realität.

Konzentration auf den sportlichen Fokus beim LASK

Sasa Kalajdzic erklärte weiter, dass ihn nur das aktuelle Spiel mit dem LASK interessiert. Der Rest sei ihm derzeit egal, da er seine volle Energie in die Vorbereitung und den Auftritt auf dem Platz investiert. Diese Haltung unterstreicht seine professionelle Distanz zu medialen Transferspekulationen. Der LASK-Stürmer setzt damit ein klares Zeichen für seine aktuelle Verbundenheit mit dem Verein aus Linz.

Für den FC Bayern München bleibt Harry Kane weiterhin verletzungbedingt außer Gefecht. Die Suche nach einer Lösung in der Offensive geht weiter, doch Sasa Kalajdzic schließt eine Rückendeckung der Gerüchte durch eine persönliche Interesselosigkeit aus. Die Expertenmeinungen von Marko Stankovic und Didi Hamann mögen in der Diskussion für Aufmerksamkeit gesorgt haben, doch für den ÖFB-Star zählen nur die Leistungen auf dem Platz.