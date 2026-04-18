Sarah Zadrazil zur Fußballerin des Jahres 2025 gekürt – Fokus auf Rückkehr nach Verletzung

Österreichs Mittelfeldstar Sarah Zadrazil wurde für ihre herausragenden Leistungen erneut zur Fußballerin des Jahres gewählt. Aktuell befindet sie sich in der finalen Phase ihrer Rehabilitation nach einem Kreuzbandriss und blickt optimistisch auf ihre Rückkehr ins Team von Bayern München und die Nationalmannschaft.

Sarah Zadrazil ist am vergangenen Samstag vor dem wichtigen WM-Qualifikationsspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Deutschland mit der Auszeichnung zur Fußballerin des Jahres 2025 geehrt worden. Die Ehrung fand in Ried statt und wurde von APA-Sportchefin Birgit Egarter vorgenommen. Für die 33-jährige Mittelfeldspielerin des FC Bayern München ist dies bereits die zweite Auszeichnung dieser Art, nachdem sie die von den sportlich Verantwortlichen der zehn Bundesliga-Clubs durchgeführte Wahl bereits im Jahr 2018 für sich entscheiden konnte. Diese erneute Anerkennung unterstreicht ihre anhaltende Bedeutung für den österreichischen Frauenfußball, auch wenn sie sich aktuell in einer besonderen Phase ihrer Karriere befindet.

Die Auszeichnung fällt in eine Zeit, in der sich Sarah Zadrazil in der finalen Phase ihrer Rehabilitation nach einem im September 2025 erlittenen Kreuzbandriss befindet. Trotz dieser schweren Verletzung zeigt sich die Spielerin optimistisch und zielgerichtet. Sie gab gegenüber der APA an, voll im Zeitplan zu liegen und mit ihrer Genesung zufrieden zu sein. Ihr großes Ziel ist es, mit Beginn der Vorbereitung auf die nächste Saison wieder voll in das Training des deutschen Meisters und Champions-League-Halbfinalisten FC Bayern München einzusteigen. Die Reha-Maßnahmen in Salzburg neigen sich dem Ende zu, und Zadrazil äußerte ihren Wunsch, bald wieder ins Mannschaftstraining integriert zu werden. Sie betonte, dass die lange Phase der Genesung nun langsam ihren Abschluss finden möge und sie es kaum erwarten könne, wieder auf dem Platz zu stehen und mit ihren Kolleginnen zu spielen. Die Motivation, nach ihrer Genesung wieder Akzente zu setzen, ist groß, insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden entscheidenden Spiele der WM-Qualifikation im Herbst, bei denen sie die österreichische Auswahl im ÖFB-Dress unterstützen möchte.

Sarah Zadrazil blickt auf eine beeindruckende Karriere im Nationalteam zurück, für das sie bereits 128 Spiele absolviert und 15 Tore erzielt hat. Ihre Erfahrung und Führungsqualitäten sind für das junge österreichische Team von unschätzbarem Wert. Mit Blick auf das bevorstehende WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland, das als neuntes Duell zwischen beiden Nationen gilt, äußerte sich Zadrazil realistisch. Sie bezeichnete die deutsche Mannschaft als eine Klasse besser und ordnete sie als Nummer drei der Weltrangliste ein. Die Ergebnisse der bisherigen acht Begegnungen sprechen ebenfalls für die DFB-Elf, die alle für sich entscheiden konnte, zuletzt mit einem 1:5 im Spiel am Dienstag in Nürnberg. Zadrazils Einschätzung verdeutlicht die Herausforderung, vor der die österreichische Auswahl steht, aber auch ihren Willen, trotz der Übermacht des Gegners ihr Bestes zu geben und eine gute Leistung abzurufen. Ihre Rückkehr wird nicht nur für Bayern München, sondern auch für die österreichische Nationalmannschaft von großer Bedeutung sein und einen wichtigen Impuls für die kommenden Spiele setzen.





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