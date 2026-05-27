Sarah Ferguson und Prinz Andrew: Die ungewöhnliche Verbindung nach der Scheidung

Trotz Scheidung 1996 bezeichnet Sarah Ferguson Prinz Andrew noch immer als ihren Mann. Eine royale Expertin enthüllt Details über die anhaltende Nähe des Ex-Paares.

Obwohl Sarah Ferguson und Prinz Andrew seit 1996 geschieden sind, bezeichnet sie ihn laut einer Biografin noch immer als ihren Mann. Die royale Expertin Ingrid Seward enthüllte in einem Interview, dass die Ex-Herzogin von York ihren früheren Ehemann weiterhin liebevoll als ihren Mann bezeichnet.

Seward erinnert sich an eine bezeichnende Szene: Ich erinnere mich an eine Gelegenheit, die lange zurückliegt, als ich bei ihr war und das Telefon klingelte. Sie stand auf und sagte: Hallo, Mann. Obwohl die beiden zu diesem Zeitpunkt längst getrennt waren, habe sich daran nichts geändert. Die Verbindung zwischen Sarah und Andrew scheint auch 30 Jahre nach der Scheidung nicht abgerissen zu sein.

Ganz im Gegenteil: Sie verbringen weiterhin viel Zeit miteinander und unterstützen sich gegenseitig, wie der Mirror berichtet. Fergie hält trotz des Epstein-Skandals weiterhin zu ihrem Ex-Mann. Sie soll sogar als Vermittlerin zwischen Andrew und den gemeinsamen Töchtern Beatrice und Eugenie fungieren. Der Skandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte Andrews Ruf erheblich geschädigt und führte dazu, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückzog.

Er musste seine Residenz Royal Lodge verlassen und lebt nun auf dem deutlich kleineren Anwesen Marsh Farm auf dem Sandringham-Gut. Sarah zog allerdings nicht mit ihm um und soll sich zuletzt in einem österreichischen Skiort aufgehalten haben. Dennoch bleiben die beiden in engem Kontakt, und Sarah zeigt sich als treue Stütze in Andrews schwieriger Zeit. Rund um Sarah kursieren Gerüchte über ein mögliches Enthüllungsbuch oder ein großes TV-Interview.

Biografin Ingrid Seward glaubt jedoch nicht an solche Pläne: Wenn sie ein Buch oder ein Interview macht, schneidet sie sich von allen ab und ruiniert möglicherweise das Leben ihrer Kinder. Das ist etwas, das sie niemals tun würde. Sarah werde vorerst im Hintergrund bleiben und auch beim Royal Ascot nicht auftauchen. Doch Seward ist sich sicher: Irgendwann muss sie wieder auftauchen und ihr Leben leben.

Die Zukunft der Herzogin von York bleibt ungewiss, doch ihre Beziehung zu Andrew wird wohl weiterhin ein faszinierendes Kapitel der britischen Königsfamilie bleiben





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