Sarah Engels veröffentlicht Acoustic-Version von Fire für den Eurovision Song Contest

Sarah Engels überrascht ihre Fans mit einer emotionalen Acoustic-Version ihres ESC-Beitrags Fire. Die ruhige Fassung wird ihren Auftritt beim Eurovision Song Contest in Wien eröffnen und zeigt eine neue Seite der Künstlerin.

Sarah Engels hat nur wenige Stunden nach ihrer ersten Probe für den Eurovision Song Contest in Wien eine besondere Überraschung für ihre Fans parat: Die Acoustic-Version ihres ESC-Beitrags Fire ist ab sofort verfügbar.

Die neue Fassung ist deutlich ruhiger und emotionaler als das Original. Statt treibendem Beat und Dance-Pop-Produktion stehen bei der Acoustic-Version Sarahs Stimme und der Text im Mittelpunkt. Bei den Proben in Wien wurde bekannt, dass Sarah ihren ESC-Auftritt genau mit dieser reduzierten Fassung eröffnen wird, bevor sie dann die volle Energie von Fire auf der Bühne zündet. Während das Original als selbstbewusste Empowerment-Hymne daherkommt, rückt die Acoustic-Version auch die Verletzlichkeit stärker in den Vordergrund.

Zeilen wie You are a liar, liar klingen weniger konfrontativ als vielmehr enttäuscht und erschöpft. Ganz neu ist diese Fassung allerdings nicht. Im ARD-Morgenmagazin präsentierte Sarah Engels nach dem Deutschen Finale bereits diese Version. Offenbar fühlt sie sich mit beiden Fassungen so sicher, dass sie das nun auch in einer eigenen Veröffentlichung manifestiert hat.

Die Acoustic-Version zeigt eine ganz andere Seite von Sarah Engels. Während die Originalversion mit kraftvollen Beats und eingängigen Melodien überzeugt, setzt die neue Fassung auf puren Gesang und eine reduzierte Instrumentierung. Diese Entscheidung unterstreicht nicht nur die Vielseitigkeit der Künstlerin, sondern auch ihre Fähigkeit, Emotionen auf unterschiedliche Weise zu transportieren. Fans dürfen sich also auf eine besondere Performance beim Eurovision Song Contest freuen, die sowohl mit Energie als auch mit emotionaler Tiefe überzeugt.

Die Veröffentlichung der Acoustic-Version ist ein weiterer Beweis dafür, dass Sarah Engels eine Künstlerin ist, die sich nicht scheut, neue Wege zu gehen und ihre Musik immer wieder neu zu interpretieren. Mit dieser Version wird der Song Fire noch persönlicher und intimer, was die Verbindung zwischen Künstlerin und Publikum weiter vertieft





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