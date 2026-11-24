Gericht in Los Angeles ordnet Zahlung von knapp 530.000 Euro an. Quelle ist ein Unternehmensplan der HonorBar Inc. von Sarah Alba anknüpfend an den Scheidungsprozess.

Die finanzielle Abwicklung der Ehe zwischen der Schauspielerin Sarah Alba und ihrem Ex-Mann Danny Warren ist noch längst nicht abgeschlossen. Obwohl die Scheidung bereits im März nach etwa 17 Ehejahren rechtskräftig wurde, ergeben sich nun weitere Ansprüche. Wie neue Berichte bestätigen, muss Alba ihrem Ex-Mann zusätzlich zu den bereits festgelegten drei Millionen Dollar (entspricht rund 2,7 Millionen Euro) eine weitere Summe in Höhe von 577.481 US-Dollar überweisen. Dies entspricht einem Wert von knapp 530.000 Euro.

Gerichtliche Anordnung und Quelle der Zahlung

Der Los Angeles County Superior Court hat die entsprechende Anordnung am 20. November erlassen. Das Geld fließt aus einem betrieblichen Altersvorsorgeplan, der mit einer Gewinnbeteiligung ausgestattet ist. Dieser Plan ist eng mit dem Unternehmen HonorBar Inc. verknüpft, welches der Schauspielerin gehört. Die Meldung geht auf das US-Magazin "People" zurück, das sich auf RTL.de als Quelle bezieht. Die genaue Höhe der Zahlung hängt noch von der Entwicklung der Vermögenswerte ab.

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Berechnungsgrundlage und Flexibilität bei der Auszahlung

Die finale Summe wird auf Grundlage der Mittel berechnet, die zum Stichtag 30. Juni 2026 bei der Altersvorsorge vorliegen. Da dieser Termin in der Zukunft liegt, steht der genaue Betrag auf den Dollar noch nicht fest. Schwankungen können auftreten, falls es zu Gewinnen oder Verlusten aus verschiedenen Anlagen kommt. Danny Warren hat selbst die Wahl, wie er mit diesem Geld umgeht. Er kann sich die Summe sofort auszahlen lassen oder sie auf ein individuelles Rentenkonto übertragen lassen.

Keine weiteren Ansprüche aus dem Firmenplan

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Warren aus diesem spezifischen Firmenplan keine weiteren Leistungen mehr erhalten wird. Die Regelung beschränkt sich auf die genannte Summe, die aus dem Altersvorsorgeplan resultiert. Dies markiert einen wichtigen Schritt in der Aufteilung des gemeinsamen Vermögens. Die Parteien haben sich auf diese Struktur geeinigt, die nun durch das Gericht vollzogen wird.

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Prozessverlauf und familiäre Situation der Beteiligten

Anfang 2025 hatte Sarah Alba die Scheidung eingereicht. Als Hauptgrund nannte sie unüberbrückbare Differenzen in der Beziehung. Trotz der Trennung blieb ein öffentlicher "Rosenkrieg" aus. Die Schauspielerin betonte ihre Haltung im Februar 2025 auf Instagram, wo sie schrieb: "Wir werden für immer eine Familie sein." Dies spiegelt den konstruktiven Umgang mit der Trennung wider, der sich auch in der aktuellen Regelung zeigt.

Sorgeberechtigung und neue Partnerschaften der Eltern

Für die drei gemeinsamen Kinder Honor (18), Haven (15) und Hayes (8) haben die Eltern das gemeinsame Sorgerecht vereinbart. Die Eltern gehen in ihrem Privatleben inzwischen völlig unterschiedliche Wege. Sarah Alba ist seit einiger Zeit mit dem Schauspieler Danny Ramirez (34) liiert. Danny Warren wurde hingegen kürzlich mit verschiedenen Frauen gesichtet. Die finanziellen und familiären Angelegenheiten werden so parallel zu den neuen Lebensumständen geregelt.