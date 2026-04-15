Sanierungsverfahren für Markus Weber's Maxwell's Café Pub eröffnet

Am Landesgericht Krems an der Donau wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung für das Einzelunternehmen Maxwell's Café Pub von Markus Weber eröffnet. Ursache sind u.a. die Nichtverlängerung des Pachtvertrags für das Café Süd und finanzielle Probleme nach umfangreichen Investitionen. Ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20% wird angestrebt.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informierte am Dienstag über die Eröffnung eines Sanierungsverfahren s ohne Eigenverwaltung über das Vermögen von Herrn Markus Weber . Das Verfahren, geführt unter der Geschäftsnummer 9 S 21/26z, wurde am Landesgericht Krems an der Donau aufgrund eines Eigenantrages des Schuldners eröffnet. Herr Weber betreibt an seinem Firmensitz ein nicht protokolliertes Einzelunternehmen namens Maxwell's Café Pub . Zum Zeitpunkt der Insolvenz eröffnung waren sieben Dienstnehmer im Unternehmen beschäftigt. Die Eröffnung des Sanierungsverfahren s markiert einen bedeutenden Einschnitt, da es die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und die Zukunft der Arbeitsplätze beeinflusst. Die Gläubiger werden nun über die weitere Vorgehensweise und die mögliche Befriedigung ihrer Forderungen entscheiden müssen. Die kommenden Wochen und Monate werden entscheidend sein, um die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden.

Die Insolvenzursachen werden wie folgt erläutert: Herr Weber führte das Lokal Café Süd bis August 2024 sehr erfolgreich. Allerdings entschied sich der Verpächter, den Pachtvertrag im Jahr 2024 nicht zu verlängern. Infolgedessen setzte der Schuldner das Unternehmen an seinem bestehenden Standort fort und investierte beträchtliche Summen in bauliche Maßnahmen und die Geschäftsausstattung. Diese Investitionen konnten durch den Rückgang des Umsatzes im zweiten Quartal 2024 nicht mehr gedeckt werden. Dieser Umsatzrückgang führte letztendlich zur wirtschaftlichen Schieflage und zur Notwendigkeit, ein Sanierungsverfahren zu beantragen. Die Investitionen, die getätigt wurden, sollten das Unternehmen stärken und zukunftsfähig machen, doch die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führten zu einer unerwarteten Wendung. Die Verantwortlichen müssen nun prüfen, wie sie das Unternehmen sanieren und die Gläubiger bestmöglich befriedigen können.

Die gesamten Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich auf 423.132 Euro, wobei 17 Gläubiger betroffen sind. Der Schuldner gibt sein freies Vermögen mit 39.651 Euro an. Laut den vorgelegten Unterlagen lässt sich aus der Prognoserechnung für den Zeitraum April 2026 bis September 2026 ein positiver Unternehmenserfolg ableiten. Herr Weber strebt eigenen Angaben zufolge die Einbringung eines Sanierungsplans an, um sich zu entschulden. Den Insolvenzgläubigern wird derzeit eine Quote von 20% angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans, um ihre Forderungen vollständig zu befriedigen. Die Sanierungsplanquote soll im Wesentlichen durch die Fortführung des Betriebs finanziert werden. Im Rahmen des Verfahrens wird geprüft, ob die angebotene Quote für die Gläubiger vorteilhafter ist als eine Liquidation und Verwertung des Unternehmens. Zudem wird die Finanzierbarkeit des Sanierungsplans eingehend bewertet. Markus Weber äußerte im November 2024 gegenüber der NÖN seine Freude über die Eröffnung seines Lokals und betonte den Wunsch, dem Lokal gerecht zu werden und seinen Gästen ein angenehmes Ambiente zu bieten. Die umfangreiche Sanierung der Räumlichkeiten fand statt, doch nun erfolgt der Rückschlag durch die Insolvenz.





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