Sanierung des Burgtors am Heldenplatz: Aufwendige Restaurierung mit Leinöl

Das Wiener Burgtor am Heldenplatz, ein bekanntes Wahrzeichen, wird aufwendig restauriert. Die Sanierung umfasst die fünf Holztore und die Metallteile, wobei Leinöl zur Konservierung des Holzes eingesetzt wird. Die Arbeiten erfolgen in Etappen, um die Durchfahrt zu gewährleisten, und sollen bis zum Herbst abgeschlossen sein. Auch die Lorbeerkränze werden untersucht und die Fassade gereinigt.

Jahr für Jahr passieren Millionen Menschen das Burgtor am Heldenplatz in Wien , ein bekanntes Wahrzeichen, das nun aufwendig erneuert wird, wie ORF Wien berichtet. Die Sanierung konzentriert sich auf die fünf gewaltigen Holztore, die Schritt für Schritt restauriert werden. Hauptsächlich wird Leinöl verwendet, um die Tore zu behandeln und zu schützen. Die Elemente haben den Toren im Laufe der Zeit stark zugesetzt.

Verschmutzungen müssen entfernt, Risse ausgebessert und beschädigte Holzteile ersetzt werden, um die Substanz langfristig zu sichern. Die Burghauptmannschaft setzt auf eine bewährte Methode, um das Holz widerstandsfähig zu machen: das Einlassen mit Leinöl. Burghauptmann Reinhold Sahl erklärte gegenüber dem ORF, dass dieser Anstrich das Holz langlebig macht, da Feuchtigkeit wieder nach außen gelangen kann. Historische Bauteile wie Doppelkastenfenster können ebenfalls über Jahrhunderte erhalten bleiben, vorausgesetzt, sie werden mehrfach behandelt und ausreichend getrocknet. \Die Arbeiten umfassen nicht nur das Holz, sondern auch die Metallteile der Tore. Diese werden überarbeitet, teils ersetzt und möglichst im Originalzustand belassen. Wo nötig, werden sie ergänzt und anschließend neu beschichtet. Die Sanierung erfolgt in Etappen, um die Durchfahrt während der gesamten Bauzeit zu gewährleisten. Zuerst werden die Tore auf der rechten Seite vom Ring aus bearbeitet, dann die linken und schließlich die mittleren Tore. Die Fertigstellung der Arbeiten ist bis zum Herbst geplant. Neben den Toren werden auch andere Teile des Gebäudes restauriert. Die Lorbeerkränze im oberen Bereich wurden aus Sicherheitsgründen bereits abgenommen. Ob sie restauriert werden können, ist noch unklar, da Fachkräfte mit der notwendigen Spezialtechnik fehlen. Hier wird vorsichtig vorgegangen. \Abschließend ist die Reinigung der Fassade geplant, die im Vergleich weniger aufwendig sein dürfte. Das Burgtor, ein Meisterwerk der Habsburger, wird somit umfassend restauriert, um seinen Glanz zu erhalten und für zukünftige Generationen zu bewahren. Die sorgfältige Auswahl der Materialien, wie beispielsweise Leinöl, und die schrittweise Vorgehensweise gewährleisten eine nachhaltige und langfristige Erhaltung. Die Sanierung des Burgtors ist ein Beispiel für die Erhaltung historischer Bausubstanz und die Bewahrung kulturellen Erbes. Die Arbeiten am Burgtor zeigen, wie wichtig die Erhaltung historischer Bauwerke ist und wie sie durch sorgfältige Restaurierung und den Einsatz traditioneller Methoden bewahrt werden können. Die behutsame Vorgehensweise und die sorgfältige Auswahl der Fachkräfte unterstreichen den Anspruch, das Denkmal mit Respekt und Sorgfalt zu behandeln. Das Ziel ist es, das Burgtor als Wahrzeichen Wiens für viele weitere Generationen zu erhalten und seinen historischen Wert zu bewahren. Die Arbeiten an dem Burgtor sind ein Beispiel für die Bedeutung der Denkmalpflege und die Erhaltung kulturellen Erbes





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