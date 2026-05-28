Sanierung der Rieder Hochstraße startet am 8. Juni

Die desolate Landesstraße 1081 zwischen Ried und Hohenzell wird ab 8. Juni saniert. Abschnittsweise Totalsperren sind geplant. Die Bauzeit beträgt rund fünf Monate.

Die Landesstraße 1081 , die sogenannte Rieder Hochstraße zwischen Ried und Hohenzell , ist in einem äußerst desolaten Zustand. Seit Jahren klagen Anwohner und Pendler über die Schlaglochpiste, die nicht nur unangenehm zu befahren ist, sondern auch ein Sicherheitsrisiko darstellt.

Nun soll der rund zwei Kilometer lange Abschnitt zwischen der Kreuzung nach Engersdorf und dem Bereich der Gasübernahmestation am Mörderhölzl endlich saniert werden. Der ursprünglich für März oder April avisierte Baubeginn hat sich mehrfach verzögert, doch nun steht der Termin fest: Die Komplettsanierung beginnt am 8. Juni, verbunden mit abschnittsweisen Totalsperren. Der zuständige Leiter der Straßenmeisterei Ried, Christoph Vogetseder, erläutert auf Anfrage, dass zunächst die Arbeiten an den Randbereichen der Straße beginnen.

Diese seien noch ohne Vollsperrung möglich. Die eigentlichen Fräs- und Belagsarbeiten, die eine Totalsperre erfordern, folgen später. Dabei wird die Hochstraße in zwei Abschnitten gesperrt: von der Abzweigung nach Engersdorf bis zur Einfahrt zur Kompostieranlage und von dort bis zur Kreuzung Knittler nach der Gasübernahmestation. Die Kompostieranlage Augustin bleibe dabei stets erreichbar, entweder von der Seite Hohenzell oder von der Seite Ried.

Vogetseder schätzt, dass jeder Abschnitt etwa zwei bis drei Monate lang total gesperrt sein wird. Insgesamt sind rund fünf Monate Bauzeit für die Sanierungsarbeiten eingeplant. Die Straße wird im Zuge der Arbeiten nicht nur saniert, sondern auch verbreitert. Künftig wird sie eine Breite von 4,90 bis 5 Meter haben, während sie derzeit stellenweise weniger als vier Meter breit ist.

Auch die Bankette werden befestigt. Das Land Oberösterreich hat für die umfassenden Maßnahmen 900.000 Euro zur Verfügung gestellt. Hohenzells Bürgermeister Thomas Priewasser zeigte sich nach der Zusage der Finanzmittel erfreut. Er betonte, dass der Weg dorthin sehr mühsam, langwierig und steinig gewesen sei, doch die konsequente Hartnäckigkeit habe sich gelohnt.

Die Sanierung ist dringend notwendig, da die Straße in einem extrem schlechten Zustand ist. Anwohner berichten von ständigen Schäden an ihren Fahrzeugen. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr großräumig umgeleitet. Die Gemeinden Ried und Hohenzell arbeiten eng mit der Straßenmeisterei zusammen, um die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.

Weitere Details zu den Umleitungsstrecken werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Die Fertigstellung ist für Oktober geplant, sofern die Witterung mitspielt. Die Straßenmeisterei bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Behinderungen





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