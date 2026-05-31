San Antonio Spurs besiegen Oklahoma City Thunder im entscheidenden Spiel

Die San Antonio Spurs haben in den NBA-Playoffs Titelverteidiger Oklahoma City Thunder gestürzt und sind erstmals seit 2014 ins Finale eingezogen. Die Mannschaft um Superstar Victor Wembanyama gewann das entscheidende siebente Spiel der Halbfinalserie auswärts mit 111:103.

Die Oklahoma City Thunder haben den erneuten Einzug ins NBA-Finale verpasst. Die San Antonio Spurs gewannen das entscheidende Spiel mit 103:111. Die San Antonio Spurs haben in den NBA-Playoffs Titelverteidiger Oklahoma City Thunder gestürzt und sind erstmals seit 2014 ins Finale eingezogen.

Die Mannschaft um Superstar Victor Wembanyama gewann das entscheidende siebente Spiel der Halbfinalserie auswärts mit 111:103 und kämpft nun ab Mittwoch gegen die New York Knicks um ihre erste Meisterschaft seit zwölf Jahren. Auch wenn wir noch hungrig auf einen weiteren Sieg sind, dieses Gefühl kann ich nicht erklären - es ist so stark, sagte Wembanyama. Wir wollen noch vier weitere Siege. Wir sind noch nicht fertig.

Der 2,24 Meter große Franzose hatte seine Mannschaft mit 22 Punkten und sieben Rebounds zum Sieg geführt, Julian Champagnie gelangen 20 Zähler. Wir hatten ein gutes Team, ein großartiges Team, sagte Champagnie und ergänzte in Richtung Wembanyama, der zum besten Spieler der Serie gekürt wurde und mit Tränen in den Augen seinen Mitspielern in die Arme fiel: Wir kommen hier raus und spielen zusammen.

Wir wussten nie, ob wir so weit kommen würden, aber wenn man den besten Spieler der Welt hat, passieren eben Dinge. Nun warten die Knicks. Die extrem formstarke Mannschaft steht erstmals seit 1999 im Finale, den Titel gewannen sie zuletzt 1973. Die Franchise aus New York feierte in den Playoffs zuletzt elf Siege in Serie, sowohl gegen die Philadelphia 76ers als auch gegen die Cleveland Cavaliers war den Knicks ein Sweep gelungen.

Für Oklahoma endete dagegen trotz starker 35 Punkten von MVP Shai Gilgeous-Alexander der Traum von der Titelverteidigung





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