Samsung kauft 9,1 Prozent an AMS-Osram und sichert das Werk in Kulim ab. Die Partnerschaft soll Mikro-LED-Technologie vorantreiben und Umsätze steigern.

Der südkoreanische Elektronik-Konzern SAMSUNG steigt mit 210 Mio. Euro in das österreichische Unternehmen AMS-Osram ein und wird damit zum neuen strategischen Partner und Aktionär. Dieser Deal verhindert, dass die Produktionsstätte in Kulim, Malaysia, erneut leersteht und verkauft wird, wie es nach dem Aus der Apple-Kooperation der Fall war. Die Investition sichert nicht nur die finanzielle Zukunft des Werkes, sondern öffnet den Weg für die gemeinsame Entwicklung neuartiger Mikro-LED-Technologien der nächsten Generation. AMS-Osram gibt den Deal am Mittwoch bekannt und betont, dass dies einen wichtigen strategischen Meilenstein für das Unternehmen darstellt.

Strategische Partnerschaft und neue Technologie

SAMSUNG Display finanziert das mehrjährige Entwicklungsprogramm für die neuen LED-Produkte, was die Betriebskosten und einen Teil der Fixkosten von rund 50 Mio. Euro pro Jahr abdeckt. Diese finanzielle Absicherung schafft den Weg hin zu einer möglichen Industrialisierung der Technologie, wie Firmenchef Aldo Kamper erklärte. Das Werk in Kulim soll mittelfristig hohe Umsätze generieren, die im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich liegen sollen, sobald die Anlage voll ausgelastet ist.

Also read Nvidia-Verluste belasten Börsen: Sanofi kauft Insmed für 41 Milliarden Dollar

Die Kapazitätsplanung sieht vor, dass rund die Hälfte der Werkskapazität in Kulim für die gemeinsam entwickelten Produkte reserviert ist. SAMSUNG reserviert zudem einen Teil der Kapazitäten in der Fabrik Kulim 2 für sich selbst. Dies dient der langfristigen Sicherung der Lieferketten und der technologischen Exzellenz im Bereich der ultrakleinen LEDs. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die technischen und kommerziellen Hürden zu überwinden, die frühere Projekte blockiert haben.

Finanzierung, Aktienkurs und Marktreaktion

Für die Beteiligung an AMS-Osram gibt das Unternehmen knapp zehn Millionen neue Aktien aus, die SAMSUNG für je 21 Euro zeichnet. Dies entspricht einem Aufschlag von fast 60 Prozent zum Schlusskurs von AMS-Osram am Dienstag, der 13,20 Euro betrug. Die Aktionäre reagierten positiv auf die Nachricht, wobei die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich um fast 20 Prozent stieg. Am Nachmittag war das Wertpapier noch immer rund 14 Prozent im Plus, was die große Marktbegeisterung widerspiegelt.

Advertisement

Seit Jahresbeginn ist das Papier um etwa 60 Prozent gestiegen, was auf die anhaltende positive Stimmung und die besseren Geschäftszahlen zurückzuführen ist. Experten der Bank Vontobel werteten die Vereinbarung als klar positiv, da sie zusätzliche Erlöse erschließt und die angespannte Bilanz des Konzerns entlastet. Erste-Group-Analyst Daniel Lion prognostiziert, dass sich die Marge durch die Partnerschaft um zwei Prozent erhöhen wird. Diese Prognose unterstreicht das Vertrauen in die langfristige Profitabilität der Investition.

Entwicklungskosten und Produktionszeitplan

Trotz der positiven Aussichten besteht noch erheblicher Entwicklungsbedarf, wie Aldo Kamper betonte. Die Massenproduktion der neuen Mikro-LEDs ist erst gegen Ende des aktuellen Jahrzehnts, also gegen Ende der 2020er-Jahre, zu erwarten. Bis Mitte der 2030er-Jahre soll das Werk in Kulim dann voll ausgelastet sein und jährliche Umsätze im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich liefern. Dieser Zeitplan zeigt, dass es sich um ein langfristiges Projekt handelt, das Geduld und weitere Investitionen erfordert.

Die Serienfertigung steht unter der Bedingung, dass vereinbarte technische und kommerzielle Meilensteine erreicht werden. Dies bedeutet, dass die Technologie zunächst noch getestet und optimiert werden muss, bevor sie in großem Maßstab auf den Markt kommen kann. Die finanzielle Unterstützung durch SAMSUNG Display ist entscheidend, um diese Phase der Forschung und Entwicklung zu überbrücken, ohne dass AMS-Osram die Last allein tragen muss.

Hintergrund: Apple-Austritt und finanzielle Lage

Das Werk in Kulim stand nach einer gescheiterten Zusammenarbeit mit Apple zum Verkauf. Apple hatte sich aus dem Projekt zurückgezogen, da Probleme bei der technischen Umsetzung und der Skalierung der Mikro-LED-Produktion auftraten. Ein Zulieferer konnte die erforderlichen Skalierungseffekte im Verarbeitungsprozess nicht erreichen, was den wirtschaftlichen Erfolg gefährdete. Als Folge musste AMS-Osram einst rund 500 Mio. Euro für das Werk in Kulim abschreiben, was die Bilanz stark belastete.

Advertisement

Erst vor zwei Wochen veröffentlichte AMS-Osram die Zahlen für das dritte Quartal. Nach einem Verlust von 28 Mio. Euro im Vorjahresquartal stand nun ein Gewinn von 319 Mio. Euro unter dem Strich. Dieser positive Effekt ist primär auf den Verkauf des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren an Infineon zurückzuführen. Der reguläre Umsatz ging im dritten Quartal um drei Prozent auf 829 Mio. Euro zurück, was die Notwendigkeit einer neuen, technologisch führenden Produktpalette wie der Mikro-LEDs unterstreicht.