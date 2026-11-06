Samsung Galaxy Tab S12+ im Test: Leistung, Preis und Details

Das Samsung Galaxy Tab S12+ überzeugt mit starkem Dimensity-Chip und scharfem Display, doch der hohe Startpreis von 1.299 Euro sowie fehlendes Zubehör fordern viel vom Budget.

Das Samsung Galaxy Tab S12+ markiert den Einstieg in die neue Oberklasse der Tablets von Samsung und richtet sich primär an anspruchsvolle Nutzer, die Leistung und Bildqualität priorisieren. Das Gerät wurde als handlichere Alternative zum größeren Ultra-Modell konzipiert und verzichtet bewusst auf eine günstigere Basisvariante, was den Marktanteil bei Budgetkunden vorerst ausschließt. Mit einem Startpreis von 1.299 Euro für die Wi-Fi-Ausstattung positioniert sich das Tablet klar im Premium-Segment, das technische Innovationen mit einem hohen Preisfaktor verbindet.

Preisstruktur und Konfigurationsmöglichkeiten

Die Preiskalkulation für das Samsung Galaxy Tab S12+ beginnt bei 1.299 Euro für die grundlegendste Ausführung mit 256 GB Speicherplatz und 12 GB Arbeitsspeicher. Für Nutzer, die eine permanente mobile Internetverbindung bevorzugen, kostet die 5G-Variante 1.449 Euro. Wer über mehr Speicherbedarf verfügt, muss für jeweils rund 200 Euro Aufpreis ein Upgrade auf 512 GB Festkapazität in Kauf nehmen. In Österreich sind beide Varianten in den Farben Silver und Gray erhältlich, wobei sich die Ausstattungsmöglichkeiten auf diese Konfigurationen beschränken.

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Zusätzlich zum Gerätepreis fallen für die Nutzung als Laptop-Ersatz erhebliche Folgekosten an, da ein Ladegerät und der Eingabestift S Pen nicht im Lieferumfang enthalten sind. Das Ladegerät kostet separat rund 43 Euro. Für die Tastatur-Bewegungen müssen Nutzer mit rund 180 Euro für die günstigste Option oder gar rund 330 Euro für das Pro Keyboard rechnen. Diese zusätzlichen Ausgaben heben den Gesamtpreis der Setup-Kosten signifikant an und unterstreichen die Premium-Positionierung des Produkts.

Design, Verarbeitung und Schutzklasse

Samsung setzt beim Gehäusedesign auf eine schlichte und zurückhaltende Ästhetik, die durch klare Linienführung und das Fehlen auffälliger Elemente gekennzeichnet ist. Das Tablet misst 289,5 Millimeter in der Länge und 187,8 Millimeter in der Breite bei einer Dicke von gerade einmal 5,3 Millimetern. Die Wi-Fi-Version wiegt 553 Gramm, während die 5G-Variante 555 Gramm auf die Waage bringt. Diese Gewichtsverteilung gewährleistet eine gute Transportierbarkeit, da das Gerät trotz der großen Bildschirmfläche kompakt genug ist, um in einer Tasche mitgeführt zu werden.

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Ein wesentlicher Sicherheitsvorteil ist die Schutzklasse IP68, die sowohl das Tablet als auch den mitgelieferten S Pen umfasst. Diese Zertifizierung bedeutet, dass das Gerät bis zu 30 Minuten in maximal 1,5 Meter tiefem Süßwasser überstehen kann. Obwohl diese Eigenschaft keine Einladung zum Schwimmen darstellt, bietet sie einen zuverlässigen Schutz vor unerwarteten Regenschauern oder umgekippten Getränken bei der Arbeit im Freien, was die Robustheit im Alltag deutlich erhöht.

Display-Technologie und visuelle Darstellung

Das Herzstück des Samsung Galaxy Tab S12+ ist das 12,6 Zoll große Dynamic-AMOLED-2X-Display mit einer Auflösung von 2.800 x 1.752 Pixeln. Diese Kombination sorgt für eine hohe Detaildarstellung, die für Texte, Bilder und Videos gleichermaßen vorteilhaft ist. Eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz gewährleistet flüssige Bewegungen beim Scrollen, im Multitasking und bei Spielen. Die AMOLED-Technologie ermöglicht es, einzelne Bildpunkte vollständig abzuschalten, was zu einem perfekten Schwarz, hohem Kontrast und lebendigen Farben führt.

Samsung gibt eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.600 Nits an, während der Vision Booster im Außenbereich eine Helligkeit von 1.000 Nits garantiert. Diese Werte ermöglichen eine uneingeschränkte Nutzung bei direkter Sonneneinstrahlung. Dennoch verursacht die glänzende Oberfläche bei sehr heller Sonneneinstrahlung kleinere Spiegelungen, was jedoch als geringfügiger Kritikpunkt im Kontext der hohen Display-Performance gewertet wird. Die Bildschirmränder sind im Vergleich zum Ultra-Modell zwar etwas dicker, bieten aber einen sinnvollen Kompromiss zwischen Handlichkeit und Arbeitsfläche.

Leistungsexpertise und Systemintegration

Im Inneren des Tablets arbeitet der MediaTek Dimensity 9500, ein Achtkern-Prozessor, der im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Diese Hochleistungs-Hardware stellt die Grundlage für anspruchsvolle Aufgaben und Multi-Fenster-Betrieb dar. Samsung integriert zudem die Android-typischen smarten Darstellungs-Möglichkeiten wie den Samsung-Dex-Modus, den Desktop-Modus und den Multi-Fenster-Modus. Diese Software-Funktionen nutzen die Hardware-Leistung optimal aus und erweitern die Einsatzmöglichkeiten des Geräts über die reine Medienwiedergabe hinaus.