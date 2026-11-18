SOS Balkanroute sammelt im November 2026 in Linz dringend benötigte Winterkleidung und Sachspenden für Geflüchtete. Hilfe für die Balkanroute in Oberösterreich.

SOS Balkanroute startet mit Unterstützung der Volkshilfe Oberösterreich am kommenden Wochenende in Linz eine dringende Sammelaktion für Winterkleidung und Sachspenden. Der Fokus liegt dabei auf der Unterstützung von Geflüchtete n, die entlang der Balkanroute unterwegs sind und oft nur über unzureichende Schutzausrüstung gegen die Kälte verfügen. Die Initiative möchte sicherstellen, dass niemand während der kalten Jahreszeit ohne geeignete Kleidung ausgesetzt ist. Die Sammlung findet speziell in der Stadtwerkstatt im Linz er Stadtteil Urfahr statt, um eine zentrale und gut erreichbare Stelle für Spender bereitzustellen. Die Maßnahmen sollen helfen, akute Notlagen zu lindern, wenn die Temperaturen deutlich sinken und die Bedingungen für Obdachlose sowie Migranten auf der Durchreise extrem hart werden.

Kalenderdaten und Ort der Sammlung

Die Spendenabgabe ist am kommenden Wochenende, specifically am 21. und 22. November 2026, möglich. Am Samstag und Sonntag steht die Stadtwerkstatt in Urfahr den Spendern offen, um die gesammelten Waren entgegenzunehmen. Dieser zeitliche Rahmen wurde gewählt, um den Beginn der Winterzeit optimal abzudecken und den Bedarf an warmer Ausrüstung bereits vor den strengsten Kälteperioden zu decken. Interessierte können während dieser zwei Tage die Gegenstände direkt abgeben, ohne vorherige Terminvereinbarung. Die genaue Adresse liegt im städtischen Raum von Linz, was die Logistik für die Verteilung an die Empfänger erleichtert. Die Organisation betont die Dringlichkeit, da die Witterungsaussichten für den bevorstehenden Zeitraum kalte Temperaturen vorhersagen.

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Gesuchte Winterkleidung und Größen

Der dringendste Bedarf liegt derzeit bei warmer Herren-Winterkleidung, insbesondere Jacken bis zur Größe L. Zusätzlich werden Pullover, Hosen und Langarmshirts benötigt, um eine mehrschichtige Bekleidung zu ermöglichen, die im Winter entscheidend zum Wärmeschutz beiträgt. Thermounterwäsche ist ebenfalls ein kritischer Artikel, der häufig in der Nachfrage zurücksteht. Für den weiteren Schutz vor Wind und Kälte sucht die Initiative nach Hauben, Schals und Handschuhen. Auch Socken werden intensiv nachgefragt, da feuchte oder kalte Füße zu gesundheitlichen Risiken führen können. Nicht vergessen werden dürfen auch Boxershorts, die als basisierende Unterwäsche unverzichtbar sind. Die präzise Angabe der Größe L bei Herrenjacken zeigt, dass die Sammlung auf bestimmte Körpermaße der Zielgruppe zugeschnitten ist.

Weitere wichtige Sachspenden

Neben der Bekleidung spielt die Sammlung von Zubehören eine zentrale Rolle für das Wohlbefinden und die Sicherheit der Betroffenen. Schlafsäcke und Wolldecken sind essentielle Utensilien, um nächtliche Unterkühlung zu vermeiden, wenn keine festen Unterkünfte zur Verfügung stehen. Rucksäcke werden benötigt, um die wenigen Habseligkeiten transportieren zu können. Warme Winterschuhe sind ein weiterer Schlüsselartikel, da nasse oder kalte Füße die Mobilität stark einschränken können. Lichtquellen wie Stirn- und Taschenlampen sind für die Sicherheit in dunklen Unterkünften oder auf nächtlichen Wegen unerlässlich. Thermosflaschen helfen dabei, warme Getränke oder Mahlzeiten über längere Zeiträume hinweg zu speichern. Die Notwendigkeit technischer Hilfsmittel zeigt sich auch im Bedarf an funktionsfähigen Smartphones und Powerbanks. Diese Geräte sind nicht nur zur Kommunikation wichtig, sondern auch für den Zugang zu digitalen Informationen und Hilfsangeboten.

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Zusammenarbeit und Verteilung

Die Aktion wird durch eine strategische Partnerschaft mit der Volkshilfe Oberösterreich verstärkt, was die Reichweite und die logistische Planung verbessert. Die Kooperation erlaubt es, Ressourcen zu bündeln und die Sammlung professioneller durchzuführen. Die Volkshilfe bringt ihre Erfahrung in der Sozialarbeit ein, um die Verteilung der Spenden an die richtigen Stellen zu gewährleisten. Diese Unterstützung unterstreicht die Bedeutung des Themas in der Region Oberösterreich. Die Stadtwerkstatt fungiert als physischer Sammelplatz, der von beiden Organisationen koordiniert wird. Die Struktur der Aktion ermöglicht es lokalen Unternehmen und Privatpersonen, sich direkt zu engagieren. Die Transparenz der Zusammenarbeit trägt zum Vertrauen der Spender bei.

Aktuelle Situation der Geflüchteten

Trotz organisatorischer Anstrengungen bleibt die Situation für viele Menschen auf der Flucht prekär, insbesondere wenn sie keinen Zugang zu warmer Kleidung haben. Der Winter bringt physikalische Herausforderungen mit sich, die für Personen ohne angemessene Schutzausrüstung lebensbedrohlich sein können. Die Balkanroute bleibt ein wichtiger Durchgangsort, an dem viele Menschen vorübergehend oder längerfristig verweilen. Die Initiative SOS Balkanroute reagiert auf diese Realität, indem sie konkret auf die fehlende Infrastruktur reagiert. Die Sammlung ist keine einmalige Maßnahme, sondern eine wiederkehrende Reaktion auf die saisonalen Veränderungen. Der Mangel an Winterkleidung ist ein wiederkehrendes Problem, das jede Saison akut wird. Die gesammelten Güter werden direkt an die Bedürftigen verteilt, um die Überlebenschancen in der Kälte zu erhöhen. Die Aktion zeigt, wie zivilgesellschaftliches Engagement Lücken im staatlichen oder institutionellen Schutz auffüllen kann.