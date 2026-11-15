Samariterbund Frankenfels/Schwarzenbach feiert neue Dienststelle bis 2027

Der Samariterbund in Frankenfels/Schwarzenbach errichtet ab Mai 2026 eine neue, hochwassersichere Dienststelle für 2,6 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Oktober 2027 geplant, um den Einsatz des RTW-C zu ermöglichen.

Die Samariterbund -Gruppe Frankenfels / Schwarzenbach hat am 12. November ihre Gäste zu einer Gleichenfeier für den im Bau befindlichen neuen Stützpunkt eingeladen. Unter den Ehrengästen befanden sich Handwerker der ausführenden Firmen, Vertreter der Planungsbüros sowie der Bürgermeister der Region. Die Veranstaltung diente dazu, den aktuellen Status der Baumaßnahmen darzustellen und die Zusammenarbeit aller Beteiligten zu würdigen, während die Arbeiten selbst noch andauern.

Bauprojekt und Zeitplan für den neuen Stützpunkt

Die Bauarbeiten für die neue Dienststelle des Samariterbundes in Frankenfels/Schwarzenbach sind in einer klaren Phase des Fortschritts angekommen, wobei der offizielle Spatenstich bereits am 26. Mai 2026 erfolgte. Gemäß dem aktuellen Bauplan ist die endgültige Fertigstellung des Objekts für Oktober 2027 vorgesehen. Die geschätzten Gesamtkosten für dieses umfangreiche Infrastrukturvorhaben liegen bei rund 2,6 Millionen Euro. Ein wesentlicher Aspekt des Projekts ist die überwiegende Beteiligung regionaler Firmen an der Ausführrung der Bauarbeiten, was die lokale Wirtschaft unterstützt.

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Ursachen und Notwendigkeit der Erweiterung

Der Neubau ist eine direkte Antwort auf die sich ändernden Anforderungen des Rettungsdienstes und die geographischen Gegebenheiten des Standorts. Die bisherigen Garagen der Gruppe erwiesen sich als zu klein, um das größere Rettungswagen-Fahrzeug vom Typ RTW-C unterzubringen. Zudem waren die bestehenden Strukturen bei Hochwasserereignissen wiederholt von Überflutungen betroffen, was die operative Einsatzfähigkeit gefährdete. Der Neubau wird daher explizit hochwassersicher errichtet, um diese Schwachstelle zu eliminieren. Auch die räumlichen Engpässe in den Büros und Aufenthaltsräumen, verursacht durch die wachsende Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, werden durch die neuen Flächen behoben.

Engagement der Freiwilligen und des Personal

Über die professionellen Bauunternehmen hinaus leisteten die Freiwilligen des Samariterbunds einen signifikanten Beitrag zum Vorankommen des Projekts. Bereits zahlreiche Arbeitsstunden wurden von diesen Helfern in den Bauprozess investiert, was die enge Verbundenheit der Gemeinschaft mit der Organisation unterstreicht. Die Kombination aus gut ausgebildetem Personal, modernen Rettungsfahrzeugen wie dem RTW-C und sicheren Stützpunkten bildet das Fundament für die tägliche Arbeit. Diese Infrastruktur ist essenziell, um Menschenleben in Niederösterreich tagtäglich retten zu können und die Einsatzbereitschaft der Gruppen sicherzustellen.

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Positionen der Führungsebene und offizielle Statements

Hannes Sauer, der Präsident des Samariterbundes Niederösterreich, betonte bereits beim Spatenstich die enorme Bedeutung der notwendigen Infrastruktur für die Arbeit der Organisation. Zusammen mit Gerhard Pracher, dem Bereichsleiter Rettungsdienst im NÖ Landesverband, repräsentierte er die zentrale Bedeutung des Vorhabens auf Landesebene. Für beide Führungskräfte ist die Sicherheit der Stützpunkte sowie die Bereitstellung moderner Fahrzeuge ein zentraler Bestandteil der Strategie, um den hohen Anforderungen des Rettungsdienstes gerecht zu werden.

Manfred Hösl, der Obmann der Samariterbund-Gruppe Frankenfels/Schwarzenbach, äußerte seine Zufriedenheit mit dem bisherigen Baufortschritt und der sehr guten Zusammenarbeit aller Beteiligten. Besonders hervor hob er, dass die Bauarbeiten bislang unfallfrei verlaufen sind. Er richtete ein großes Dankeschön an alle beteiligten Firmen und freiwilligen Helfer für ihren Einsatz, ihre Professionalität und die konstruktive Zusammenarbeit. Seine Erwartung ist es, dass die Arbeiten bis zur Fertigstellung des RTW-C-Stützpunkts weiterhin so reibungslos wie bisher ablaufen.

Zukünftige Perspektiven und operative Auswirkungen

Mit der Fertigstellung im Oktober 2027 wird die Samariterbund-Gruppe Frankenfels/Schwarzenbach über eine zukunftssichere Infrastruktur verfügen, die den steigenden Anforderungen des Bevölkerungsschutzes gerecht wird. Die Möglichkeit, den größeren Rettungswagen vom Typ RTW-C an einem sicheren, hochwassergeschützten Standort zu stationieren, wird die Reaktionszeiten und die Effizienz der Einsätze in der Region Frankenfels und Schwarzenbach deutlich verbessern. Die enge Einbindung regionaler Firmen und die geleistete Arbeit der Freiwilligen schaffen eine solide Basis für die langfristige Entwicklung des Rettungsdienstes in Niederösterreich.