Sam Altman: KI-Revolution schürt Zukunftsängste, keine Massenentlassungen

OpenAI-Chef Sam Altman betont, dass die Sorgen junger Berufseinsteiger um ihre Karriereperspektiven aufgrund des steigenden Einsatzes von Künstlicher Intelligenz unbegründet seien. Er sieht keine Massenentlassungen und betont, dass die menschliche Komponente nicht vollständig ersetzt werden kann.

Die KI-Revolution schürt Zukunftsängste , eine wachsende Zahl junger Berufseinsteiger bangt um ihre Karriereperspektiven. Geht es nach OpenAI-Chef Sam Altman , sind diese Sorgen aber unbegründet. Der zunehmende Einsatz Künstlicher Intelligenz werde keine Massenentlassungen auslösen.

Seine ursprünglichen Prognosen für die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Technologie hätten sich als "recht falsch" erwiesen, sagte der Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI am Dienstag bei einer Podiumsdiskussion.

"Ich hatte einen stärkeren Abbau von Stellen für Berufseinsteiger und im Bürobereich erwartet, als dies tatsächlich der Fall ist. Ich bin froh, dass ich mich in diesem Punkt geirrt habe.

" KI spiele bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen zwar eine immer größere Rolle, fügte Altman hinzu. Die menschliche Komponente könne jedoch nicht vollständig ersetzt werden. Er beantworte beispielsweise Nachrichten wieder persönlich, statt dies einer KI zu überlassen.

"Ich denke nicht, dass wir die Art von Job-Apokalypse erleben werden, die in Teilen unserer Branche diskutiert oder propagiert wird.





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