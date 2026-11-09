Salztorbrücke ab 10. November gesperrt - ÖAMTC kritisiert Verkehrsplanung

Die Salztorbrücke wird wegen Sicherheitsrisiken für Autos gesperrt. Der ÖAMTC moniert die kurzfristige Maßnahme und fordert Transparenz bei den Messdaten der Stadt Wien.

Die Salztorbrücke in Wien fällt ab Dienstag, dem 10. November 2025, für den motorisierten Individualverkehr vollständig aus. Die Stadt Wien begründet diese Entscheidung mit akuten Sicherheitsbedenken, da die 1961 eröffnete Konstruktion ihr Lebensende erreicht hat. Täglich waren zuvor rund 12.000 Fahrzeuge auf der Verbindung zwischen der Inneren Stadt und der Leopoldstadt unterwegs. Diese Zahl sinkt nun schlagartig auf null, da sowohl Pkw als auch Lkw und Motorräder die Brücke nicht mehr nutzen dürfen.

Sperre und Umleitungen für den Kfz-Verkehr

Der Verkehr für motorisierte Fahrzeuge wird streng umgeleitet, um den Ausfall zu kompensieren. In Richtung des 1. Bezirks müssen Autofahrer nun die Roßauer Brücke nutzen. Wer hingegen in den 2. Bezirk an den Donaukanal gelangen möchte, hat die Wahl zwischen der Augartenbrücke und der Marienbrücke. Zur Orientierung werden entsprechende Hinweisschilder an den Routen aufgestellt, um die Fahrer durch die neue Situation zu leiten.

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Diese massiven Einschränkungen betreffen ausschließlich den motorisierten Individualverkehr. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt die Salztorbrücke vorerst weiterhin geöffnet. Auch der Citybus 2A darf die historische Verbindung über den Donaukanal befahren, was von einigen Beobachtern als inkonsistent wahrgenommen wird. Die Stadt Wien betont, dass diese Nutzung sicher sei und die Belastung der Brücke insgesamt reduziert wird.

Kritik am ÖAMTC zur Verhältnismäßigkeit

Der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touringklub übt heftige Kritik an der kurzfristigen Umsetzung der Sperrung. Verkehrsexperte Matthias Nagler stellt die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen in Frage. Er weist darauf hin, dass leichtere Fahrzeuge wie Motorräder komplett vom Verkehr ausgeschlossen werden, während der deutlich schwerere Citybus 2A weiterhin fahren darf. Dies halte er für nicht nachvollziehbar.

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Nagler kritisiert zudem, dass der schlechte Zustand der Brücke bereits seit Jahren bekannt gewesen sei. Die Stadt habe jahrelange Kontrollen durchgeführt, doch die nun erfolgte weitreichende Sperre kommt überraschend. Der Mobilitätsclub fordert von der Stadt Wien, sämtliche Messdaten und Berechnungen öffentlich zugänglich zu machen. Nur so könne geprüft werden, ob die Entscheidung zur Sperrung auf einer soliden technischen Grundlage beruht.

Für die Übergangszeit von über einem Jahr fordert der ÖAMTC weniger einschneidende Maßnahmen. Es wurde geprüft, ob unter Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen zumindest ein Fahrstreifen für leichte Kraftfahrzeuge unter 3,5 Tonnen offenbleiben könnte. Der Club argumentiert, dass eine leistungsfähige Verbindung für den Kfz-Verkehr nicht von vornherein aufgegeben werden darf, solange Alternativen existieren.

Sicherheitsüberprüfung nach Carolabrücke-Unglück

Die Stadt Wien verweist zur Rechtfertigung der Sicherheitslücke auf den Einsturz der Carolabrücke in Dresden im September 2024. Beide Bauwerke weisen eine ähnliche Spannstahlkonstruktion auf, was die Untersuchungen in Wien intensiviert hat. Seitdem wird der Zustand der Salztorbrücke mithilfe von eingebauten Sensoren laufend überwacht. Wolfgang Strenn, Leiter der MA 29, erklärte, die Sperrung sei eine vorsorgliche Maßnahme zur Reduzierung der Belastung.

Strenn betonte, dass der sichere Betrieb für die verbleibenden Nutzergruppen gewährleistet ist. Die Brücke bleibe für Fußgängerinnen, Radfahrerinnen und den Citybus 2A sicher nutzbar. Die Stadt Wien macht die Ähnlichkeit der Bauwerke in Dresden und Wien zur Hauptursache für die verschärften Kontrollen und die daraus resultierende Sperrung für den Autoverkehr verantwortlich.

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Ausbau und langfristige Planung bis 2029

Die kurzfristige Sperrung ist Teil eines langfristigen Modernisierungskonzepts. Die Salztorbrücke soll Anfang 2028 abgebrochen werden. Der Neubau der Verbindung ist für Anfang 2029 geplant. Die Stadt Wien verspricht eine moderne Brücke mit mehr Platz für Radfahrer und besseren Verbindungen für Fußgänger. Die Nutzungsmöglichkeit für Busse bleibt auch in der neuen Konstruktion erhalten.

Der ÖAMTC äußert jedoch bereits Sorgen hinsichtlich der Pläne für den Neubau. Der Club befürchtet, dass die neue Brücke dieselben Abmessungen wie die alte haben könnte. Dies würde zugunsten breiterer Radwege einen Fahrstreifen für Autos kosten. Der Mobilitätsclub schlägt stattdessen ein Einbahnkonzept vor, das einen Fahrstreifen in Richtung Innenstadt und den Verkehr in die Leopoldstadt über die Marienbrücke vorsieht.

Zusätzlich bringt der ÖAMTC eine Busspur mit Freigabe für Radfahrer in Richtung 1. Bezirk sowie einen eigenen Radweg in Richtung 2. Bezirk ins Spiel. Matthias Nagler betont die Notwendigkeit eines schlüssigen Gesamtkonzepts. Eine leistungsfähige Verbindung für den Kfz-Verkehr darf nicht ohne fundierte Alternative aufgelöst werden, so die Forderung des Verkehrsclubs an die Stadt Wien.