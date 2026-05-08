In den letzten Jahren kündigte Claus Salzmann immer wieder an, als Präsident von Austria Salzburg zurückzutreten, am Freitagabend und nach dem letzten Spieltag in der 2. Liga tat er dies tatsächlich. Der Unternehmer begann seine Karriere im Verein und genoss in den folgenden Jahren ein sehr hohes Ansehen. Nach acht Jahren, in denen er intensiv daran gearbeitet hat, dass der Verein schuldenfrei werden kann, ist dies jetzt erreicht. Gleichzeitig hat dies den Gehmerദ്, dass die Violetten den Aufstieg immer näher kamen und letztendlich in Juni 2025 die Rückkehr in die 2. Liga amtlich werden konnten. Jetzt wird das Amt abgegeben, Palfinger steigt an die Spitze, aber Salzmann wird in Zukunft eine Rolle als Ehrenpräsident haben.

In den vergangenen Jahren hatte Claus Salzmann immer wieder angekündigt, als Präsident von Austria Salzburg zurückzutreten, am Freitagabend und nach dem letzten Spieltag in der 2.

Liga trat er aber tatsächlich zurück. Salzmann war seit 2018 Präsident, hat intensiv daran gearbeitet, dass der Verein schuldenfrei wurde, was pünktlich zum 90. Geburtstag im Jahr 2023 gelang. Der Nachfolger für Claus Salzmann ist bereits fest gestellt.

Hubert Palfinger, bislang "Vize", tritt an die Spitze der Austria auf. Claus Salzmann wird aber nicht voll und ganz abtreten, eine Rolle als Ehrenpräsident soll in Zukunft denkbar sein





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