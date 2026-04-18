Salzkonsum: Zu viel des Guten schadet dem Gedächtnis von Männern

Eine neue Studie der Edith Cowan University (ECU) legt nahe, dass ein hoher Salzkonsum bei Männern zu einem beschleunigten Abbau der Gedächtnisleistung führen kann, insbesondere des episodischen Gedächtnisses. Bei Frauen wurde dieser Zusammenhang nicht beobachtet.

Salz ist für den Menschen lebenswichtig. Es erfüllt zahlreiche essenzielle Funktionen im Körper und ist entscheidend für die Signalübertragung zwischen Nervenzellen. Ohne Salz könnten Bewegungen und Reflexe nicht ordnungsgemäß funktionieren. Zudem spielt es eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Wasserhaushalts und des Elektrolytgleichgewichts, was für die Aufrechterhaltung des Blutdrucks und die Zellfunktion unerlässlich ist.

In diesem Sinne ist Salz kein grundsätzlicher Feind, sondern ein wichtiger Baustein für einen gesunden Organismus. Entscheidend ist dabei die richtige Balance: Eine ausreichende Zufuhr ist nötig, um diese lebenswichtigen Funktionen zu sichern, doch eine übermäßige Aufnahme kann gesundheitliche Probleme nach sich ziehen. Bedauerlicherweise konsumieren viele Menschen täglich erheblich mehr Salz, als es die Empfehlungen vorsehen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt eine maximale tägliche Salzaufnahme von 5 Gramm, was ungefähr einem Teelöffel entspricht. Die Realität sieht jedoch anders aus: Die meisten Menschen überschreiten diese Grenze deutlich und nehmen oft 8 bis 10 Gramm Salz pro Tag zu sich, was fast die doppelte empfohlene Menge ist. Diese übermäßige Aufnahme von Natrium, einem Hauptbestandteil von Kochsalz, rückt nun in den Fokus neuer Forschungsergebnisse, die auf mögliche negative Auswirkungen auf das Gehirn hinweisen. Insbesondere eine aktuelle Studie der australischen Edith Cowan University (ECU) bringt den Salzkonsum mit einem beschleunigten Gedächtnisverlust in Verbindung. Die ECU-Studie liefert hierfür interessante Indizien, die nahelegen, dass ein hoher Salzkonsum die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann, insbesondere bei Männern. Demnach verlieren Männer mit einer hohen Natriumaufnahme ihre Gedächtnisleistung schneller als jene, die ihren Salzkonsum moderat halten. Im Zentrum der Untersuchung stand das sogenannte episodische Gedächtnis – die Fähigkeit, persönliche Erlebnisse und konkrete Ereignisse aus der Vergangenheit abzurufen. Für die Studie analysierten die Forscher die Daten von 1.208 Personen über einen Zeitraum von sechs Jahren. Die Ergebnisse zeigten, dass Männer mit einer hohen Natriumzufuhr einen deutlich schnelleren Abbau dieser spezifischen Gedächtnisleistung aufwiesen. Interessanterweise konnte bei Frauen in der gleichen Untersuchung kein vergleichbarer Zusammenhang festgestellt werden. Die genauen Mechanismen hinter diesem geschlechtsspezifischen Unterschied sind noch unklar, aber die Wissenschaftler spekulieren über verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist, dass zu viel Salz Entzündungen im Gehirn fördern könnte, was langfristig die Nervenzellen schädigen kann. Eine andere Vermutung ist, dass ein hoher Natriumkonsum die Blutgefäße beeinträchtigen oder die Durchblutung des Gehirns verringern könnte. Beide Faktoren könnten die kognitive Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen. Obwohl diese Ergebnisse aufschlussreich sind, betonen die Forscher, dass ein klarer, endgültiger Beweis für diese spezifischen Ursachen noch aussteht und weitere Forschung notwendig ist, um die Zusammenhänge vollständig zu verstehen und präzise Empfehlungen ableiten zu können. Dennoch unterstreicht die Studie die Wichtigkeit einer ausgewogenen Ernährung und die potenziellen Risiken eines übermäßigen Salzkonsums für die Gehirngesundheit, insbesondere bei Männern





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