Salzkammergut verbindet: Eine neue Ära des grenzüberschreitenden Tourismus

Die Tourismusverbände von Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark bündeln ihre Kräfte, um das Salzkammergut als ganzjährige Destination zu stärken und die regionale Zusammenarbeit zu intensivieren.

Die Präsentation einer wegweisenden Tourismus strategie fand kürzlich in einem besonders stimmungsvollen Rahmen statt. Auf einem Schiff auf dem Wolfgangsee, einem Gewässer, das symbolisch zwischen den Bundesländern Ober österreich und Salzburg liegt, stellten Vertreter aus Politik und Wirtschaft die neue Kampagne Salzkammergut verbindet vor.

Diese Initiative ist weit mehr als nur eine Marketingmaßnahme; sie ist Ausdruck eines tiefgreifenden Verständnisses für die regionale Identität. Das Salzkammergut, eine Region, die historisch und kulturell eng verwoben ist, soll nun auch touristisch als eine Einheit auftreten. Die Geburtsstunde dieser Kooperation ist eng mit dem Kulturhauptstadt-Projekt Bad Ischl – Salzkammergut verknüpft, wodurch ein starker Impuls für die gemeinsame Zukunft gesetzt wurde.

Getragen wird das Projekt von einer leistungsstarken Task Force, bestehend aus Oberösterreich Tourismus, SalzburgerLand Tourismus sowie dem Ausseerland Tourismus aus der Steiermark. Gemeinsam mit der Salzkammergut Tourismus Marketing GmbH soll so das enorme Potenzial der Region ausgeschöpft werden. Ein zentraler Aspekt dieser Zusammenarbeit ist die Überwindung der saisonalen Schwankungen. Landesrat Markus Achleitner betonte in diesem Zusammenhang, dass die Attraktivität des Salzkammerguts über das gesamte Jahr hinweg kommuniziert werden muss.

Ziel ist es, die sogenannten Nebensaisonen deutlich zu stärken. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die lokale Wirtschaft, da eine höhere Auslastung der Betriebe außerhalb der Hauptreisezeiten die Wertschöpfung steigert und es den Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben ermöglicht, ihre Betriebszeiten zu verlängern. Wenn die Betriebe länger geöffnet bleiben, profitieren nicht nur die Unternehmer, sondern auch die Gäste, die eine konsistent hohe Servicequalität vorfinden.

Die historische Tiefe der Region, die bereits vor 500 Jahren urkundlich erwähnt wurde, bietet hierfür ein reichhaltiges Fundament, auf dem eine moderne, ganzjährige Tourismusstrategie aufgebaut werden kann. Die statistischen Daten unterstreichen die Relevanz dieses Ansatzes. Im vergangenen Tourismusjahr wurden in der gesamten Region rund 5,6 Millionen Übernachtungen verzeichnet, was einem beachtlichen Wachstum von 24 Prozent über das letzte Jahrzehnt entspricht.

Die Herkunft der Gäste ist dabei vielfältig, wobei der heimische Markt mit einem Anteil von etwa 45 Prozent die wichtigste Säule bildet. Deutschland folgt mit rund 28 Prozent an zweiter Stelle.

Darüber hinaus gewinnt die Region zunehmend an Bedeutung in Ländern wie Tschechien, den Niederlanden und Ungarn, während auch Fernmärkte wie die USA, China und Großbritannien in den Top 10 vertreten sind. Wie Stefan Schnöll, Tourismus-Landesrat in Salzburg, treffend bemerkte, nehmen internationale Gäste die Region als ein zusammenhängendes Ganzes wahr und lassen sich nicht von administrativen Landesgrenzen einschränken. Daher ist eine koordinierte Strategie im Dreiländereck essenziell.

Die Einbindung der Steiermark über das Ausseerland verleiht der Initiative eine zusätzliche emotionale und kulturelle Tiefe. Eva-Maria Kroismayr-Baier hob hervor, dass das Salzkammergut seit jeher ein gemeinsamer Lebens- und Kulturraum ist, in dem Traditionen und Brauchtum lebendig gepflegt werden. Diese unverwechselbare Identität ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil im globalen Tourismusmarkt. Die aktuelle Kampagne richtet sich gezielt an Bewohner von urbanen Zentren wie Wien, München oder der Metropolregion Nordrhein-Westfalen, die eine Auszeit in der Natur suchen.

Um die Zielgruppen optimal anzusprechen, setzt die Initiative auf jährliche Schwerpunkte. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Thema Radtourismus, wie Andreas Winkelhofer von Oberösterreich Tourismus erläuterte. Durch die Förderung des sanften Tourismus und die Vernetzung der Radwege wird das Salzkammergut als moderne, nachhaltige und zugleich traditionelle Destination positioniert, die Besucher aus aller Welt nachhaltig beeindruckt





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