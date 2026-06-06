Salzburger Segelduo Prettner/Flachberger gewinnt Dutch Water Week und krönt Sailing Grand Slam

Das österreichische Segelteam Keanu Prettner und Jakob Flachberger vom UYC Wolfgangsee triumphiert bei der Dutch Water Week und sichert sich nach WM-Silber nun den Sieg im Rahmen des Sailing Grand Slam. Die Salzburger setzen sich trotz durchwachener Ergebnisse in den Medal Races durch und feiern einen weiteren internationalen Erfolg.

Für die Salzburg er Segel- Sport ler Keanu Prettner und Jakob Flachberger geht der Erfolgsweg weiter nahtlos. Das Duo aus dem UYC Wolfgangsee sicherte sich nach dem bereits gewonnenen WM-Silber nun auch den Titel bei der Dutch Water Week in Almere ,Niederlande, die zum begehrten Sailing Grand Slam zählt.

In den abschließenden Medal Races erzielten Prettner und Flachberger einen achten und einen zweiten Platz,y womit sie ihre Führungsposition souverän behaupteten. Auf dem zweiten Gesamtrang landeten die US-Amerikaner Andrew Mollerus und Trevor Bornarth, während das niederländische Team von Robbert Huisman und Jorn Swart die Bronzemedaille gewann. Die Redaktion und der Betreiber von Krone Multimedia weisen darauf hin,dass Nutzerbeiträge nicht zwangsläufig deren Standpunkt wiedergeben. Daher distanziert man sich ausdrücklich von den Inhalten im Diskussionsforum.

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