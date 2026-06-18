Salzburger Lehrling verliert vor Gericht gegen seinen Chef

Ein jünger Salzburger zog vor Gericht, weil sein Chef ihn wegen einer misslungenen Urlaubsreise entlassen hat. Der Kfz-Lehrling wollte nach der Berufsschule in den Kosovo verreisen, ohne eine offizielle Zustimmung seines Arbeitgebers zu haben.

Ein jünger Salzburger zog vor Gericht , weil sein Chef ihn wegen einer misslungenen Urlaubsreise entlassen hat. Der Kfz- Lehrling wollte nach der Berufsschule in den Kosovo verreisen, ohne eine offizielle Zustimmung seines Arbeitgebers zu haben.

Er informierte seinen Chef kurz vor dem Abflug per WhatsApp, dass er bis 18. Juli nicht in Österreich sei. Während des Aufenthalts verlor er seinen österreichischen Ausweis, der gleichzeitig als Aufenthaltstitel galt. Deshalb konnte er nicht wie geplant zurückreisen.

Sein Chef forderte ihn daraufhin auf, spätestens am 24. Juli wieder am Arbeitsplatz zu erscheinen. Der Lehrling kehrte jedoch erst einen Tag später zurück. Der Salzburger zog daraufhin vor Gericht und verlangte eine Kündigungsentschädigung in Höhe von 9.300 Euro.

In erster Instanz bekam er zunächst Recht, aber das Oberlandesgericht Linz hob diese Entscheidung auf. Die Richter stellten fest, dass Urlaubsvereinbarungen zwar auch mündlich getroffen werden können, diese aber rechtzeitig und konkret vereinbart werden müssen.

Zudem verwiesen sie darauf, dass im Betrieb ein elektronisches System für Urlaubsanträge und deren Genehmigung vorhanden war. Die Entlassung des Lehrlings wurde deshalb als gerechtfertigt angesehen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Urlaubsreise Kündigung Lehrling Gericht Oberlandesgericht Linz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Osloer Gericht verurteilt Marius Borg Høiby zu vier Jahren HaftDas Osloer Gericht hat den 29‑jährigen Marius Borg Høiby wegen Vergewaltigung, Misshandlung, Drogenbesitz, Verkehrsstraftaten und Beleidigung von Polizeibeamten zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig; die Verteidigung plant Berufung. Høiby sitzt seit dem 12. Juni 2026 im Hochsicherheitsgefängnis Ila in Untersuchungshaft.

Read more »

Zwei Salzburger wurden von Krypto-Betrügern reingelegtIn Salzburg wurden zwei Personen von Krypto-Betrügern reingelegt. Ein 57-Jähriger verlor Geld am Telefon und eine Seniorin wurde direkt an ihrer Haustür gelinkt. Die Täter erbeuteten rund 73.000 Euro.

Read more »

Lehrling als Opfer: Wer wusste von Grapsch-Affäre?Sexuelle Anzüglichkeiten, welcher Pulli den Busen besser betont; Gurken am Schreibtisch und Berührungen beim Autofahren: Ein Lehrling des Landes ...

Read more »

Salzburger Ex-Ehemann nach jahrelangem Cyber-Stalking verurteiltEin 70-jähriger Salzburger wurde wegen Cyber-Stalkings seiner Ex-Frau verurteilt. Über ein Jahrzehnt hinweg verfolgte er die Frau online, beleidigte sie und verbreitete Unwahrheiten. Das Opfer erlitt gesundheitliche Folgen, ein absolutes Kontaktverbot wurde verhängt.

Read more »