Salzburger Landesjägermeister sorgt für Aufsehen mit Wolfsaussagen

Die Äußerungen des Salzburger Landesjägermeisters Max Mayr-Melnhof, wonach er einen Wolf auch ohne Jagdschein erschießen würde, haben eine Debatte über die Wolfspolitik in Österreich ausgelöst. Die Aussagen sind rechtlich und politisch umstritten und werfen Fragen nach der Selbstjustiz und der Notwendigkeit einer umfassenden wildökologischen Raumplanung auf.

Langatmige YouTube-Videos erregen selten große Aufmerksamkeit. Einem Mitschnitt des Grundeigentümertags der Vorarlberger Jägerschaft gelang dies jedoch mit einer Rede des Salzburger Landesjägermeisters Max Mayr-Melnhof . In seiner typisch direkten Art berichtete der als Gast geladene Großgrundbesitzer von einem Gespräch mit einem Naturschützer: Er würde einen Wolf , der seine Schafe nur schief anschaue, ohne Zögern erschießen.

Auf den Einwand, dass dies zum Verlust seines Jagdscheins führen würde, habe er geantwortet, den zweiten Wolf eben ohne Jagdschein zu erlegen. Diese Äußerungen sind sowohl rechtlich als auch politisch bedenklich. Die Rede zeigte deutlich, dass Mayr-Melnhof auf Zustimmung rechnete. Seine nachträgliche Relativierung – „Dies ist kein Aufruf zu zivilem Ungehorsam“ – wirkt eher als ein kokettes Manöver.

Es ist zu erwarten, dass sich einige Bauern und Jäger in ihrem Rechtsempfinden bestärkt fühlen und Raubtiere eigenmächtig erlegen, wenn einer der höchsten und einflussreichsten Jäger des Landes offen erklärt, sich über das Gesetz zu stellen. Die darauffolgende Aufregung war vorhersehbar, berechtigt – und doch in gewisser Weise übertrieben. Denn die Almwirtschaft benötigt zweifellos praktikable Lösungen.

Ein Vorgehen, bei dem von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich „Problemwölfe“ zum Abschuss freigegeben oder neuerdings „Risikowölfe“ präventiv erlegt werden, ist jedoch keine nachhaltige Strategie und löst das Problem nicht. Die Wolfsproblematik erfordert eine umfassende wildökologische Raumplanung, die über die Grenzen der Bundesländer und idealerweise sogar über Staatsgebiete hinweg reicht. Diese Planung muss nicht nur auf Probleme reagieren, sondern auch festlegen, wo sich Wolfsrudel etablieren können, wo Konfliktzonen liegen und wie der Schutz der Nutztiere organisiert und finanziert werden kann.

All dies muss in einem gesellschaftlichen Diskurs verhandelt werden – auch mit jenen, die selbst keine Grundeigentümer sind. Eine sachliche Debatte erfordert valide Daten und ein flächendeckendes Wolfsmonitoring. Aussagen wie die von Mayr-Melnhof untergraben jedoch gerade dies, da sie die Selbstjustiz befeuern und das Vertrauen in die Jägerschaft schwächen. Illegale Abschüsse sind kein Geheimnis.

Wildbiologen aus Jagdkreisen berichten immer wieder, dass der Wolf in Österreich bereits de facto eine bejagte Art ist, da Wilderei weit verbreitet ist. Es braucht keine heimlichen Schüsse, sondern eine offene Diskussion: Wie viele Wölfe wollen wir in Österreich? Wie können wir einen günstigen Erhaltungszustand der Art erreichen, ohne die Almwirtschaft zu gefährden? Es muss klar sein, dass eine flächendeckende Besiedelung aller geeigneten Lebensräume weder ökologischen noch landwirtschaftlichen Realitäten entspricht.

Bewirtschaftete Almwiesen sind oft artenreicher als verbuschende oder verwaldende Flächen. Wir müssen auch unbequeme Fragen zulassen: Sind wolfsfreie Zonen, in denen ganzjährig Wölfe erlegt werden dürfen, sinnvoll, um die Ansiedlung von Rudeln zu verhindern? Wie kann verhindert werden, dass einzelne Bundesländer ihre gesamte Landesfläche zu solchen Zonen erklären? Wo dürfen sich Wölfe dauerhaft ansiedeln?

Dabei müssen wir offen ansprechen, in welchen Gegenden Österreichs die Almwirtschaft ohnehin keine Zukunftsperspektive mehr hat (das WIFO hat dazu aufschlussreiche Daten). Und ja, in diesem Prozess werden dicht besiedelte Landstriche und Ballungsräume auch darüber entscheiden, was in wenig besiedelten Gebieten geschieht. Das eigenmächtige Handeln einzelner Grundeigentümer ist ebenso inakzeptabel wie der Versuch, sich grundlegenden Regeln der Bejagung zu entziehen.

Denn Mayr-Melnhof bläst ins gleiche Horn wie jene Jagdgegner unter den Grundeigentümern, die aus ethischen Gründen die „Zwangsbejagung“ auf ihrem Land grundsätzlich ablehnen. Die Situation erfordert eine ausgewogene und rechtssichere Lösung, die sowohl den Schutz der Nutztiere als auch den Erhalt des Wolfs als Teil der heimischen Fauna berücksichtigt





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