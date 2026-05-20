Sänger Martin Thoma kritisiert die Salzburger Festspiele bezüglich der Versicherungspflicht bei Proben und wirft ihnen vor, dass sie ihre Pflichten nicht nachkommen. Er wirft ihnen vor, dass sie keine Sozialversicherung für Proben zahlen und dass sie den Rahmenvertrag für die Beschäftigung von Chorsängern nicht zur Verfügung gestellt haben. Außerdem wirft er ihnen vor, dass sie keine Aufsichtspflicht und keine Sozialversicherung für Proben zahlen. Ablinger-Sperrhacke hat Anzeigen gegen die Festspiele wegen Sozialbetrug, Amtsmissbrauch und Begünstigung eingereicht. Martin Thoma selbst hat einen Prozess verloren und wird von einem bewilligten Exekutionsantrag über 29.000 Euro konfrontiert.

Martin Thoma , Sänger und Chor sänger , kritisiert die Salzburger Festspiele bezüglich der Versicherungspflicht bei Proben und wirft ihnen vor, dass sie ihre Pflichten nicht nachkommen. Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, Sänger und Vertreter von 'art but fair UNITED', hat bereits 85.000 Euro für Klagen und Beschwerden ausgegeben.

Er wirft den Festspielen vor, dass sie keine Sozialversicherung für Proben zahlen und dass sie den Rahmenvertrag für die Beschäftigung von Chorsängern nicht zur Verfügung gestellt haben. Außerdem wirft er ihnen vor, dass sie keine Aufsichtspflicht und keine Sozialversicherung für Proben zahlen. Ablinger-Sperrhacke hat Anzeigen gegen die Festspiele wegen Sozialbetrug, Amtsmissbrauch und Begünstigung eingereicht. Martin Thoma selbst hat einen Prozess verloren und wird von einem bewilligten Exekutionsantrag über 29.000 Euro konfrontiert.

Der Verein 'art but fair UNITED' hat keine Mittel mehr für die Kosten seiner Klage. Thoma ruft nun zu Spenden auf und erinnert an die Pflichten der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK)





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