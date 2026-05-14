Salzburger Extremsportler zieht zwei Passagierschiffe über 25 Meter am Wolfgangsee

Ein Salzburger Extremsportler hat am Wolfgangsee zwei Passagierschiffe über 25 Meter gezogen und damit einen Weltrekord aufgestellt. Die Aktion diente nicht nur dem Rekordversuch, sondern auch einem guten Zweck: Spender durften auf den Schiffen mitfahren und die Einnahmen kommen der Schmetterlingskinder-Hilfsinitiative Debra Austria und ihrem EB-Haus Austria in Salzburg zugute.

Ein Salzburger Extremsportler hat am Wolfgangsee zwei Passagierschiffe über 25 Meter gezogen. Die spektakuläre Aktion diente nicht nur dem Rekordversuch, sondern auch einem guten Zweck.

Mit reiner Muskelkraft hat der Salzburger Extremsportler Franz Müllner am Mittwoch zwei Passagierschiffe der WolfgangseeSchifffahrt 25 Meter weit gezogen und damit einen Weltrekord aufgestellt. Die beiden Traditionsschiffe MS Österreich und MS Salzkammergut wiegen knapp 300 Tonnen. Dieser Weltrekord ist für mich weit mehr als ein sportlicher Erfolg. Es geht darum zu zeigen, was möglich ist, wenn Wille, Vorbereitung und ein starkes Umfeld zusammenkommen.

Es sei bereits der 64. Weltrekord des Lungauers und werde laut Aussendung vom Rekord-Institut für Deutschland offiziell anerkannt und zertifiziert. Die Aktion am Wolfgangsee diente aber vor allem einem guten Zweck: Spender durften auf den Schiffen mitfahren und die Einnahmen kommen der Schmetterlingskinder-Hilfsinitiative Debra Austria und ihrem EB-Haus Austria in Salzburg zugute. Die offizielle Spendensumme wird am 20. Mai bekanntgegeben und an Debra Austria überreicht





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salzburger Extremsportler Weltrekord Passagierschiffe Wolfgangsee Spender Spenden Debra Austria Eb-Haus Austria Salzburg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Quadfahrer in Reichraming springt fünf Meter in einen Bach, Freunde finden ihn erstEin 42-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land stürzte mit seinem Quad in einem Bach in der Region und blieb fünf Meter tief im Wasser.

Read more »

Nach Freispruch ist jetzt Staatsanwältin am ZugEin Salzburger Hausbesitzer erschoss Ende Juli 2025 einen ungarischen Einbrecher in seinem Garten im Stadtteil Gnigl. Am Montag sprach ihn ein ...

Read more »

Phänomenaler WM-Start: Salzburger Segel-Duo führtTraumauftakt für die Salzburger Segel-Aushängeschilder Keanu Prettner und Jakob Flachberger im Rahmen der 49er-Weltmeisterschaft vor Quiberon ...

Read more »

Salzburger verliert "Mord"-Prozess: Staatsanwaltschaft stellt Berufung einDer Saal-Prozess des Salzg""ssers, der einen Einbrecher erschossen hatte, geht fort. Die Staatsanwaltschaft hat Berufung gegen das freigeworene Urteil eingelegt.

Read more »